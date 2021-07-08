Дочь народной артистки РФ Ирины Алферовой — актриса Ксения Алферова рассказала, каким запомнила покойного режиссера Владимира Меньшова. Она рассказала своим подписчикам в Instagram трогательную историю из детства — тогда она часто бывала вместе со знаменитой мамой на съемочных площадках.

Говоря о Меньшове, Ксения Алферова назвала его замечательным человеком, прекрасным мужем, талантливым и любимым страной актером и режиссером. Ей, как наследнице коллеги именитого мастера, с юных лет разрешалось называть его Володей, но на «вы». Однажды маленькая Ксения оказалась на съемках фильма «Снегурочку вызывали?», где ее родительница и Меньшов исполнили главные роли.

«Кино — это часто долгие и нудные ожидания. Так вот, чтобы развлечь меня, Володя придумал такую игру: берешь любую песню, начинаешь петь и через каждые пару слов вставляешь „в штанах“ и „без штанов“. У него лучше всего получалось. Хохотали мы тогда аж до колик в животе! Таким и помню его — хохочущим и хулиганским!» — написала Алферова.

Instagram @ksenialferova

По словам актрисы, Владимир Меньшов прожил долгую и красивую жизнь. Вместе с ним и его современниками, считает она, уходит целая эпоха. Что и кто остается продолжать дело мэтров искусства? Этот вопрос в конце своего рассказа Ксения Алферова оставила без ответа.

Владимир Меньшов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, председатель Общественного совета при ФСИН России, прославленный педагог, сценарист и продюсер, обладатель премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит». Зритель знает его как автора картин «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов», а также как разнопланового актера.

Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавирусной инфекции. Жизнь его действительно была долгой и насыщенной значимыми — и порой для всей страны — событиями. Через два месяца режиссеру могло исполниться 82 года. Как известно, через несколько дней после того, как мастеру поставили диагноз, в больницу с коронавирусом попала его супруга Вера Алентова. 7 июля дочь знаменитой пары Юлия Меньшова публикацией в соцсетях дала понять, что ее мама уже выписана и находится дома.

Прощание с легендарным режиссером состоится 8 июля в Доме кино, позже его предадут земле на Новодевичьем кладбище Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вскрылись шокирующие факты о смерти Владимира Меньшова.