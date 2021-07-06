«Легкие чистые»: вскрылись шокирующие факты о смерти Меньшова

|
Алексей Хитров
2 859

Директор ВГИКа Владимир Малышев рассказал о своем последнем разговоре с легендарным режиссером.

«Легкие чистые»: вскрылись шокирующие факты о смерти Меньшова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умер обладатель «Оскара» режиссер Владимир Меньшов

Незадолго до смерти Владимир Меньшов пребывал в отличном расположении духа, был бодр, весел и планировал в ближайшее время выписываться из больницы, чтобы долечиваться дома. Об этом сообщил ректор ВГИКа Владимир Малышев.

«Я несколько дней назад, может, неделю назад с ним говорил, и он там: «У меня легкие чистые, и я на следующей неделе домой перееду», — цитирует Малышева РИА Новости.

Ректор ВГИКа подчеркнул, что его разговор с Меньшовым состоялся менее недели назад. Очевидно, что информацию о своих «чистых легких» режиссер узнал от медиков. Тем не менее, через несколько дней мэтр отечественного кино скончался. При этом ранее у него диагностировали двустороннюю пневмонию и дыхательную недостаточность третьей степени.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, что диагноз, который поставили Меньшову, в его возрасте был практически приговором. По мнению медика, спасти режиссера могла бы поставленная заблаговременно прививка от коронавируса — в этом случае при заражении у него был бы шанс избежать реанимации и тяжелых осложнений. Именно поэтому пожилым людям особенно важно вакцинироваться, подчеркнул Пурясев.

Ранее 5-tv-ru рассказывал, кому, по мнению адвоката, достанется немалое наследство Владимира Меньшова, которое эксперты оценивают приблизительно в 100 миллионов рублей.

Тема:
Умер обладатель «Оскара» режиссер Владимир Меньшов
6 июл
«Трогает до слез»: Любимый Меньшовым и Алентовой в студенчестве кинотеатр простился с режиссером
6 июл
«Должен был дожить до 60 лет»: Меньшов поражался, что преодолел роковую для семьи цифру
6 июл
«Не Александр, а Николай»: мог ли у Владимира Меньшова остаться внебрачный сын?
6 июл
Вера Алентова рискует пропустить похороны мужа Владимира Меньшова
6 июл
Как снимали «Любовь и голуби»? Пять закулисных фактов о культовом фильме
6 июл
Как фильмы Меньшова стали частью русского культурного кода? — репортаж
6 июл
«Сердце кровью обливается»: дочь покойного Меньшова попросила молиться за отца
6 июл
«Работа для настоящих мужиков»: Меньшов о своем призвании — профессии режиссера
5 июл
«Юля, береги маму»: Стриженова поддержала дочь Меньшова после его кончины
5 июл
Со взглядом гения и огромным сердцем: Как Меньшов создал фильмы, запавшие каждому в душу

Читайте также

+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
73.27
-0.08 87.00
-0.03
Деньги, любовь и здоровье: как разным знакам зодиака изменить жизнь в ноч...

Последние новости

19:50
На наследство создателя Natura Siberica Трубникова появились новые претенденты
19:41
Студенческий онлайн-выпускной пройдет в России
19:33
«Трогает до слез»: Любимый Меньшовым и Алентовой в студенчестве кинотеатр простился с режиссером
19:30
Более 600 кандидатов: «Едина Россия» подала список в ЦИК РФ
19:22
Путин поздравил в личном разговоре Назарбаева с 81-летием
19:11
Знаменитый генетик Олег Балановский утонул, спасая своих детей

Сейчас читают

Колонка полузащитника «Уфы» Олега Иванова — о полуфиналах Евро-2020
Теннисистка Касаткина отказалась участвовать в Олимпиаде в Токио
Не отпускал без секса: девушка заявила, что ее изнасиловал знакомый
Что скрывала от всех трагически погибшая порнозвезда Kris the foxx?
Рухнул у берега моря: спасатели нашли пропавший на Камчатке пассажирский Ан-26

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака