«Легкие чистые»: вскрылись шокирующие факты о смерти Меньшова
Директор ВГИКа Владимир Малышев рассказал о своем последнем разговоре с легендарным режиссером.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Незадолго до смерти Владимир Меньшов пребывал в отличном расположении духа, был бодр, весел и планировал в ближайшее время выписываться из больницы, чтобы долечиваться дома. Об этом сообщил ректор ВГИКа Владимир Малышев.
«Я несколько дней назад, может, неделю назад с ним говорил, и он там: «У меня легкие чистые, и я на следующей неделе домой перееду», — цитирует Малышева РИА Новости.
Ректор ВГИКа подчеркнул, что его разговор с Меньшовым состоялся менее недели назад. Очевидно, что информацию о своих «чистых легких» режиссер узнал от медиков. Тем не менее, через несколько дней мэтр отечественного кино скончался. При этом ранее у него диагностировали двустороннюю пневмонию и дыхательную недостаточность третьей степени.
Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, что диагноз, который поставили Меньшову, в его возрасте был практически приговором. По мнению медика, спасти режиссера могла бы поставленная заблаговременно прививка от коронавируса — в этом случае при заражении у него был бы шанс избежать реанимации и тяжелых осложнений. Именно поэтому пожилым людям особенно важно вакцинироваться, подчеркнул Пурясев.
Ранее 5-tv-ru рассказывал, кому, по мнению адвоката, достанется немалое наследство Владимира Меньшова, которое эксперты оценивают приблизительно в 100 миллионов рублей.
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