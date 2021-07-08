Поклонница Меньшова упала в обморок возле гроба на церемонии прощания

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Карина Бернтгольц
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Женщина написала Вере Алентовой стихи и хотела лично передать, как вдруг неожиданно ей стало плохо.

Поклонница Меньшова упала в обморок возле гроба на церемонии прощания

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

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На церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым одна из поклонниц упала в обморок. Вместе с другими почитателями таланта знаменитости женщина пришла проводить гения в последний путь, однако неожиданно на траурном мероприятии ей резко стало плохо — как раз в тот момент, когда фанатка стояла в очереди к гробу.

Другие посетители церемонии уже были хотело вызвать скорую помощь, но женщина сама пришла в себя. Очевидцем произошедшего стала корреспондент NEWS.RU. После инцидента она пообщалась с поклонницей.

«Скорую не надо, пальцы на ноге вот уже пошевелились. Значит, живая я. У меня просто было сильное потрясение. А тем более я стихи написала вдове. Сказали, что передадут Вере Валентиновне. К родственникам меня не пустили, к тому же у меня сил нет. Вдруг снова упаду», — поделилась женщина.

Поклонница призналась, что смерть Владимира Меньшова стала для нее большим потрясением. С дрожью она пересматривала кадры из фильмов с участием мэтра, а речи коллег оскароносного режиссера ее растрогали до слез. Женщина предполагает, что именно такой эмоциональный накал ее выбил из себя, и организм дал сбой. 

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