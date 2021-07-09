«До слез»: Внук Меньшова создал трогательное видео про деда с его лучшими ролями

Внук режиссера Владимира Меньшова Андрей Гордин сделал трогательный ролик в память о дедушке. Он смонтировал видео, в котором собраны лучшие киноработы артиста.

Instagram @juliavmenshova

Видео было показано на церемонии прощания с прославленным постановщиком — там оно вызвало аплодисменты у присутствующих — а позже опубликовано в соцсетях. К слову, Андрей произнес трогательную речь перед похоронами режиссера.

«Мы не называли его „дедушка“ — мы всегда говорили „Дед“. Это человек, который настаивал на моем поступлении в Школу-студию МХАТ. Он считал, что эта Школа в первую очередь воспитывает людей. Что бы я ни делал в творческом плане или по жизни, я всегда думаю и буду думать, что бы об этом сказал Дед», — рассказал он на сцене Дома кино Союза кинематографистов.

Подписчиков Гордина очень тронуло видео. Творчество Меньшова вечно будет жить в сердцах. утверждают фанаты.

«Со слезами на глазах смотрела… СПАСИБО ВАМ! Вечная память»;

«Эпоха Великих Людей! Москва не верит ни слезам, ни его уходу»;

«До слез. Светлая память. Навсегда в наших сердцах», — отметили в комментариях.

Режиссер картины «Москва слезам не верит» умер из-за тяжелых последствий коронавируса. До 82-го дня рождения он не дожил всего пару месяцев. Меньшов заразился COVID-19 еще в начале июня — тогда болезнь протекала в легкой форме. Вскоре состояние актера ухудшилось, в московской больнице его подключили к аппарату ИВЛ. Ранним утром 5 июля медики констатировали смерть заслуженного артиста. Как писал 5-tv.ru могила Меньшова на Новодевичьем кладбище утонула в цветах после похорон.