«До слез»: Внук Меньшова создал трогательное видео про деда с его лучшими ролями

|
Егор Измалкин
1 104

Знаменитый режиссер не только снимал фильмы, но и играл ярких героев.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Внук режиссера Владимира Меньшова Андрей Гордин сделал трогательный ролик в память о дедушке. Он смонтировал видео, в котором собраны лучшие киноработы артиста. 

Instagram @juliavmenshova

Видео было показано на церемонии прощания с прославленным постановщиком — там оно вызвало аплодисменты у присутствующих — а позже опубликовано в соцсетях. К слову, Андрей произнес трогательную речь перед похоронами режиссера.

«Мы не называли его „дедушка“ — мы всегда говорили „Дед“. Это человек, который настаивал на моем поступлении в Школу-студию МХАТ. Он считал, что эта Школа в первую очередь воспитывает людей. Что бы я ни делал в творческом плане или по жизни, я всегда думаю и буду думать, что бы об этом сказал Дед», — рассказал он на сцене Дома кино Союза кинематографистов.

Подписчиков Гордина очень тронуло видео. Творчество Меньшова вечно будет жить в сердцах. утверждают фанаты. 

«Со слезами на глазах смотрела… СПАСИБО ВАМ! Вечная память»;

«Эпоха Великих Людей! Москва не верит ни слезам, ни его уходу»;

«До слез. Светлая память. Навсегда в наших сердцах», — отметили в комментариях.

Режиссер картины «Москва слезам не верит» умер из-за тяжелых последствий коронавируса. До 82-го дня рождения он не дожил всего пару месяцев. Меньшов заразился COVID-19 еще в начале июня — тогда болезнь протекала в легкой форме. Вскоре состояние актера ухудшилось, в московской больнице его подключили к аппарату ИВЛ. Ранним утром 5 июля медики констатировали смерть заслуженного артиста. Как писал 5-tv.ru могила Меньшова на Новодевичьем кладбище утонула в цветах после похорон.

Читайте также

+26° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
74.47
-0.73 88.14
-0.64
Рунический гороскоп на неделю с 12 по 18 июля для всех знаков зодиака

Последние новости

16:35
Отпуск и вакцинация: на Кубани обяжут прививаться перед заселением в отели
16:31
Звезда мировой оперы Хибла Герзмава выступила в Петербурге в День семьи
16:25
Можно ли заразиться COVID-19 от привитого человека? — комментарий Поповой
16:02
Рунический гороскоп на неделю с 12 по 18 июля для всех знаков зодиака
15:58
Эффективен против всех штаммов и не влияет на геном: чем уникален препарат «Мир 19»
15:57
Названа самая уязвимая к COVID-19 возрастная группа населения

Сейчас читают

Черчесов выступил с заявлением после отставки из сборной России
Боярский прокомментировал отставку Черчесова
Врач назвала снижающую риск диабета ягоду
В черных очках и маске: Алентова с дочерью появились у гроба Меньшова
Простились: гроб с телом Владимира Меньшова вынесли из Дома кино под аплодисменты

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака