«Пассажиры аплодировали»: Олешко довел поклонников до слез историей о полете с Меньшовым и Алентовой
Телеведущий вспомнил душещипательную историю, произошедшую в начале 2000-х.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
С легендарным советским и российским режиссером Владимиром Меньшовым простились 8 июля. Бесчисленные поклонники, коллеги и близкие не могут смириться с этой утратой. Телеведущий Александр Олешко также скорбит о смерти мэтра. В память о нем звезда «Папиных дочек» поделился в Instagram удивительной историей о своем совместном полете из Америки с Владимиром Меньшовым и его супругой Верой Алентовой. Это произошло в 2000-х годах. Несмотря на давность истории, Александр помнит, как был удивлен, когда увидел звезд первой величины в эконом-классе. Пассажиры отреагировали на появление кумиров аплодисментами, пишет «Утро.ру».
«Народные любимцы летели не в бизнес — классе, а вместе с нами и своими зрителями. Не знаю, бывает ли сейчас такое, но, когда в самолет вошли Алентова и Меньшов, и протискивались к своим местам в хвосте, пассажиры им аплодировали», — рассказал Олешко.
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Телеведущий признался: вряд ли кого-то еще встречают такими бурными овациями.
«Вчера звучали последние аплодисменты Владимиру Валентиновичу… Никак не получается с этим смириться. Пусть его душа летит свободно и спокойно. Много любви и добра он нам подарил и оставил. Спасибо бесконечное и от самого сердца!» — написал Олешко.
Подписчиков очень тронул рассказ актера и его фотография с Меньшовым и Алентовой, которую он приложил к посту.
«Ваш пост, Александр, невозможно прочитать без слез. Большая утрата для всех нас. Светлая память Владимиру Валентиновичу», — написал фолловер.
Напомним, Владимира Валентиновича похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с актером Василием Лановым.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что внук Меньшова создал трогательное видео про деда с его лучшими ролями.
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