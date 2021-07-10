Умоляла простить или пеклась о душе: что значит обряд Меньшовой над могилой отца?

В минувший четверг, 8 июля, в Москве простились с гениальным режиссером Владимиром Меньшовым. На церемонии присутствовали и фанаты, и друзья, и близкие творца. Пришла даже вдова — актриса Вера Алентова, едва успевшая оправиться от тяжелых последствий коронавируса. Но все внимание было приковано к его наследнице: телеведущая Юлия Меньшова совершила над могилой усопшего странный обряд. Комментировать свои действия она, конечно, не стала.

На кадрах с места событий хорошо видно, что в руках дочь режиссера держит странные белый сверток. В какой-то момент она заглянула внутрь него, обратилась к матери, помахала руками, слово имитируя разбрасывание содержимого, и, выждав время, совершила задуманное.

Что это было и какой тайный смысл зашифрован в этих действиях? 5-tv.ru обсудил тему с профессиональным психологом, экстрасенсом и тарологом Мирославой Коллавини.

Все — на благо

Эксперт отметила, что Юлия Меньшова могла произвести несколько обрядов одновременно. Все зависит от того, что было в белом пакете и какой мифологии придерживается семья гения — славянской или западной. Вариантов в данном случае немало.

Так, например, дочь Владимира Валентиновича могла положить в могилу папы небольшие монетки. По поверьям, они помогают легче преодолеть последний рубеж между жизнью и смертью. В западной мифологии этой точкой невозврата является река мертвых душ под названием Стикс.

Если говорить о привычной, славянской мифологии, звезда могла разбрасывать у гроба Меньшова траву: полынь или сыть — чтобы облегчить переход души в мир нави; зыбун-траву — чтобы искупить свои грехи за недобрые дела перед папой. Кроме того, в свертке могли быть мелкие вещицы, которые любил режиссер, или пепел из них.

«Я не думаю, что здесь было что-то плохое. Скорее всего, здесь были положены вещества, предметы, которые должны были облегчить его путь прохождения в мир нави. В славянской мифологии есть явь, есть навь. Настолько я знаю, ему близко это было. Он интересовался этими моментами», — подчеркнула Мирослава Коллавини.

URA.RU напоминает, что обладатель «Оскара», режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году от последствий COVID-19. Медики боролись за его жизнь несколько недель. В какой-то момент промелькнула надежда на улучшение состояния, но тут же грянул новый кризис. К сожалению, стабилизировать гения не удалось. Его не стало 5 июля.

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