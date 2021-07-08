Фильмы Владимира Меньшова — такие светлые, с трогательными героями, которые вносили в нашу жизнь оптимизм и веру в самое лучшее. Они останутся с нами навсегда.

«А почему все хотят быть врачами, артистами? — Ой, Сень, ты не подумай плохого, я просто так! — А я не просто так! Для меня это может быть главный день в жизни».

«Мосфильм на который я попасть не мог, я не знал, где пропуск найти, чтобы попасть на „Мосфильм“. Один раз даже через забор туда лазил. А вдруг я становлюсь, меня туда на машине завозят, в гримерку приводят. Вот это было обозначение новой жизни».

«Ну не пил, не пил я. Хотя, повод есть. День взятия Бастилии впустую прошел»

«Гога, вы поступили как настоящий мужчина! — Перестань, я поступил как нормальный мужчина. Защищать и принимать решения — это мужская обязанность. Это нормально».

«Да я между прочим если хочешь знать свою жену Вальку, тоже на нофелет закадрил. — Не может быть. — Да. Но, я ведь не знал что она такой змеей окажется».

«Какая тут любовь, когда воздуха мне не хватает, воздуха мне не хватает, надышаться не могу. А внутри прям жгет, жгег, как будто жар вон с печи сглотнула».

«Людк, а Людк. Деревня!»

«Чего ты? — Как долго я тебя искала».

«У меня все-таки есть характер, есть прошу прощения талант, который позволяет мне перенести отрицательные эмоции».

«Все, все. Все!»

С Владимиром Меньшовым простились сегодня в Москве. Знаменитого режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище столицы.