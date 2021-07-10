Врач оценил выживаемость пациентов после ЭКМО

Почти месяц россияне пристально следят за новостями о певице МакSим. Звезда слегла с обширным поражением легких. 18 июня ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к ИВЛ, но хороших прогнозов по-прежнему нет. Ходят слухи, что селебрити даже перевели на аппарат ЭКМО. Что это такое и чем грозит пациенту — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава России Игорь Молчанов.

ЭКМО не приговор?

Экстракорпоральная мембранная оксигенация или ЭКМО — способ поддержания жизнедеятельности организма, при котором в крупные кровеносные сосуды вводятся канюли, «подающие» кислород. Аппарат выполняет тяжелую работу легких (насыщает органы и ткани газом), пока медики пытаются вернуть их к нормальному состоянию.

«Это крайний вариант поддержки, когда не справляется ни искусственное дыхание, ни высокие концентрации кислорода. То есть пациент очень тяжелый и требующей тонкой, индивидуальной работы», — подчеркнул специалист.

Профессор отметил, что сама по себе технология абсолютно безопасна. В отдельных случаях пациенты даже находятся в сознании. Осложнения может дать исключительно болезнь, от которой параллельно поддержанию на ЭКМО лечат госпитализированного.

Показанием к отключению от аппарата является нормализация состояния пациента. Но речь идет не только об адекватных показателях уровня кислорода. Имеют значение все нюансы: работа внутренних органов, кислотно-щелочное состояние крови, область поражения легких и их состояние. Если выполнить отлучение преждевременно — никакого результата от терапии не будет.

Шансы на выживание

Некоторые медики отмечают, что шансы на выживание после отключения от ЭКМО невелики. Примерно, один к десяти. Но Игорь Молчанов с конкретными прогнозами не спешит. Он пояснил: все зависит от исходных данных пациента, ну и, конечно, от профессионализма того, кто занимается отключением больного от аппарата.

«Это достаточно длительный, тренировочный процесс. Даже от ИВЛ иногда приходится отключать неделями. Это ни часы, ни сутки. Чем дольше находился пациент на искусственном дыхании, тем сложнее его отучить. Человек ленив. И это правильно. Если за него все делать, он ничего сам делать не будет», — уточнил специалист Минздрава.

При этом Молчанов добавил, что современные технологии настолько совершенны, что госпитализированный может находиться на ЭКМО сколько угодно долго. Известен случай, когда юная пациентка провела на аппарате искусственной вентиляции легких 14 лет, успев за это время окончить университет.

«Говорят: загремел на аппарат — ловить нечего. Ерунда! Это вопрос совершенства технологии, навыков и умений того, кто проводит это дело, только и всего», — констатировал эксперт.

URA.RU напоминает, что певица МакSим попала в больницу после очередного концерта. Она выступала с запредельно высокой температурой тела. Вскоре выяснилось, что из коллектива звезды с пневмонией, вызванной COVID-19, слегли еще несколько человек. У самой артистки тесты вирус не выявили. На днях также стало известно о смерти режиссера клипов селебрити Максима Шатрова.

Ранее 5-tv.ru рассказал последние новости о состоянии певицы МакSим.