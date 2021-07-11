Суперраспространители COVID-19: кто эти люди и почему они опасны для окружающих?

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Оксана Тарасова
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О бессимптомных носителях коронавируса и рисках, которые они несут, рассказал врач-инфекционист Иван Коновалов.

Суперраспространители COVID-19: кто эти люди и почему они опасны для окружающих?

Фото: depositphotos / lewistse

Тема:
Эпидемия коронавируса

Людей, которые могут быть переносчиками коронавирусной инфекции более длительный период, чем остальные, ученые называют суперраспространителями. О том, почему эта категория болеет особенно «заразительно», рассказал доцент РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.

Как отметил эксперт, главная опасность заключается в том, что сами носители вируса не испытывают никаких специфических симптомов. Поэтому они чаще и проще передают инфекцию другим. В очередной раз подтверждается актуальность рекомендаций относительно мер безопасности: о средствах индивидуальной защиты и социальной дистанции забывать нельзя, даже, если недуг побежден, больничный закрыт, и самочувствие ваше пришло в норму.

«Есть отдельные генетически уникальные люди, у которых иммунная система толерантна к присутствию вируса, и они выделяют его дольше, чем другие. Как правило это бессимптомные носители. Мы таких людей называем суперраспространителями. Их не так много в процентном соотношении», — цитирует Коновалова ТАСС.

Врач-терапевт Алексей Никишенков, работающий в «красной зоне», в беседе с агентством пояснил, что рядовой пациент с коронавирусом перестает распространять заразу через семь, максимум десять дней после появления первых симптомов. Дальше организму предстоит бороться с последствиями недуга, уже без присутствия самого вируса.

Кроме того, распространителем вируса человек становится не сразу. Возбудитель набирает вирусную массу (грубо говоря, обосновывается на месте временного жительства — в клетке) около двух суток. При этом, симптомы могут отсутствовать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, спасет ли прививка от повторного инфицирования и сколько раз один человек может перенести COVID-19.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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