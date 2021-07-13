Умер бывший муж Аллы Пугачевой — кинорежиссер Александр Стефанович
Незадолго до смерти 76-летнего заслуженного деятеля искусств РФ госпитализировали с коронавирусом.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Умер бывший муж певицы Аллы Пугачевой — советский и российский кинорежиссер, писатель, сценарист и актер Александр Стефанович. Об этом сообщает сайт KP.RU.
Последние дни Стефанович провел в больнице имени Бахрушиных, куда был госпитализирован с обширным поражением легких из-за коронавируса. О том, что известный кинодеятель попал в клинику, стало известно неделю назад. Тогда он сам прокомментировал журналистам свое состояние, заявив, что у него обычное ОРЗ. Между тем, медики выявили у 76-летнего артиста коронавирус и 50-процентное поражение легких.
Александр Стефанович — известный кинорежиссер и сценарист. С 1977 по 1980 год он был мужем певицы Аллы Пугачевой и активно помогал ей раскручиваться. Именно он сделал из супруги звезду, в частности, придумал образ одинокой женщины и задал определенные стандарты выступлений. Каждое из них стало театральной постановкой, а песни несли исповедальный характер.
Причиной развода супругов, по словам Пугачевой, стала неверность мужа.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, 5 июля от последствий коронавирусной инфекции скончался режиссер, народный артист РСФСР Владимир Меньшов.
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