Умер бывший муж Аллы Пугачевой — кинорежиссер Александр Стефанович

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Алексей Хитров
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Незадолго до смерти 76-летнего заслуженного деятеля искусств РФ госпитализировали с коронавирусом.

Умер бывший муж Аллы Пугачевой — кинорежиссер Александр Стефанович

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Тема:
Эпидемия коронавируса Умер бывший муж Аллы Пугачевой

Умер бывший муж певицы Аллы Пугачевой — советский и российский кинорежиссер, писатель, сценарист и актер Александр Стефанович. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Последние дни Стефанович провел в больнице имени Бахрушиных, куда был госпитализирован с обширным поражением легких из-за коронавируса. О том, что известный кинодеятель попал в клинику, стало известно неделю назад. Тогда он сам прокомментировал журналистам свое состояние, заявив, что у него обычное ОРЗ. Между тем, медики выявили у 76-летнего артиста коронавирус и 50-процентное поражение легких.

Александр Стефанович — известный кинорежиссер и сценарист. С 1977 по 1980 год он был мужем певицы Аллы Пугачевой и активно помогал ей раскручиваться. Именно он сделал из супруги звезду, в частности, придумал образ одинокой женщины и задал определенные стандарты выступлений. Каждое из них стало театральной постановкой, а песни несли исповедальный характер.

Причиной развода супругов, по словам Пугачевой, стала неверность мужа.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 5 июля от последствий коронавирусной инфекции скончался режиссер, народный артист РСФСР Владимир Меньшов.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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