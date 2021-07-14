«Пора уходить парадом»: Меньшов много говорил о смерти в последнем интервью
Юлия Меньшова проинтервьюировала отца в апреле — через три месяца он скончался.
Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda
За пару месяцев до ухода из жизни оскароносного режиссера Владимира Меньшова его дочь, телеведущая Юлия записала с ним интервью. Во время он высказал огромную любовь к своей супруге — актрисе Вере Алентовой, — а также порассуждал о смерти. 81-летний Меньшов признавался, что уже готов к смерти.
«Уход своего поколения воспринимаю спокойно. Ему пора уходить парадом — одним за другим. Сам думаю о смерти. Не хочу, чтобы где-нибудь на улице скосило, лучше умереть дома в своей постели и закончить к этому времени все дела. Мне пошел 82-й год, я готовлюсь к смерти, думаю, что надо вот это успеть, то», — говорил великий режиссер.
Также он сказал, что думает о супруге, которая после его ухода останется одна.
«Слава Богу, у нас есть ты, внуки, Игорь (муж Юлии Меньшовой, — Прим. ред.)», — сказал режиссер наследнице.
По словам Меньшова, он не боялся смерти.
«Если бы мне было лет 50, тогда было бы страшно», — отметил он.
Владимир Меньшов и Вера Алентова прожили в браке более полувека. Режиссер каждый раз благодарил судьбу за встречу с актрисой.
«Я постоянно тянулся до жены, доказывал — я стою того, что она во мне разглядела. Это чудо, что она согласилась выйти за меня замуж. До сих пор не понимаю, как это произошло. У Веры есть порода, у меня нет…» — поделился откровениями о супруге Меньшов в своем последнем интервью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Меньшова показала последнее интервью отца.
- 13 июл
- Премьера на 9 день после смерти: Юлия Меньшова показала последнее интервью отца
- 12 июл
- Раскрыт сюжет фильма, который Меньшов не успел снять при жизни
- 11 июл
- «Любящие нас хотят этого»: Зудина рассказала Меньшовой, что может утешить в смерти ее отца
- 11 июл
- «Не представляете, как важно»: Меньшова поблагодарила выполнивших ее просьбу в день похорон отца
- 10 июл
- Как выглядел Владимир Меньшов во времена работы на шахте в Воркуте? — фото
- 10 июл
- «Хотел ее поражать»: Опубликованы архивные кадры с домашним концертом Меньшова и Алентовой
- 10 июл
- Умоляла простить или пеклась о душе: что значит обряд Меньшовой над могилой отца?
- 10 июл
- Война за наследство: источник сообщил о новых претендентах на имущество Меньшова
- 9 июл
- «Пассажиры аплодировали»: Олешко довел поклонников до слез историей о полете с Меньшовым и Алентовой
- 8 июл
- Дочь Меньшова совершила обряд над гробом отца — видео
Читайте также
83%
-0.57 87.78
-0.83
Нашли ошибку?