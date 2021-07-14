«Пора уходить парадом»: Меньшов много говорил о смерти в последнем интервью

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Мария Евстигнеева
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Юлия Меньшова проинтервьюировала отца в апреле — через три месяца он скончался.

«Пора уходить парадом»: Меньшов много говорил о смерти в последнем интервью

Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Тема:
Умер обладатель «Оскара» режиссер Владимир Меньшов

За пару месяцев до ухода из жизни оскароносного режиссера Владимира Меньшова его дочь, телеведущая Юлия записала с ним интервью. Во время он высказал огромную любовь к своей супруге — актрисе Вере Алентовой, — а также порассуждал о смерти. 81-летний Меньшов признавался, что уже готов к смерти.

«Уход своего поколения воспринимаю спокойно. Ему пора уходить парадом — одним за другим. Сам думаю о смерти. Не хочу, чтобы где-нибудь на улице скосило, лучше умереть дома в своей постели и закончить к этому времени все дела. Мне пошел 82-й год, я готовлюсь к смерти, думаю, что надо вот это успеть, то», — говорил великий режиссер.

Также он сказал, что думает о супруге, которая после его ухода останется одна.

«Слава Богу, у нас есть ты, внуки, Игорь (муж Юлии Меньшовой, — Прим. ред.)», — сказал режиссер наследнице.

По словам Меньшова, он не боялся смерти.

«Если бы мне было лет 50, тогда было бы страшно», — отметил он.

Владимир Меньшов и Вера Алентова прожили в браке более полувека. Режиссер каждый раз благодарил судьбу за встречу с актрисой.

«Я постоянно тянулся до жены, доказывал — я стою того, что она во мне разглядела. Это чудо, что она согласилась выйти за меня замуж. До сих пор не понимаю, как это произошло. У Веры есть порода, у меня нет…» — поделился откровениями о супруге Меньшов в своем последнем интервью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Меньшова показала последнее интервью отца.

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