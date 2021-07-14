«Все, кранты»: жена Петра Мамонова рассказала об ухудшении состояния музыканта
Надежд на выздоровление артиста остается все меньше с каждым днем.
Фото, видео: www.globallookpress / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru
Основатель легендарной группы «Звуки Му» Петр Мамонов уже больше двух недель находится в больнице с диагностированным коронавирусом. Еще недавно сообщалось, что музыкант вышел из комы и открыл глаза, но после этого его состояние резко ухудшилось.
«Состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Легкие целиком и полностью на ИВЛ. Он находится в коме. Сегодня уже 18-е сутки. Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания, все гораздо сложнее», — поделилась в беседе с 5-tv.ru супруга артиста Ольга Ивановна.
По ее словам, надежд на выздоровление с каждым днем становится все меньше и меньше, и даже самые близкие уже почти не верят в то, что Мамонов поправится.
«Кошмар сейчас будет. Мне тяжело. Сын просил не рассказывать лишнего, только как горячая линия. Когда была надежда, то говорила с удовольствием, а сейчас, когда все, кранты, чего уж там», — в сердцах призналась женщина.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кто мог заразить Петра Мамонова коронавирусом.
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