«Все, кранты»: жена Петра Мамонова рассказала об ухудшении состояния музыканта

Основатель легендарной группы «Звуки Му» Петр Мамонов уже больше двух недель находится в больнице с диагностированным коронавирусом. Еще недавно сообщалось, что музыкант вышел из комы и открыл глаза, но после этого его состояние резко ухудшилось.

«Состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Легкие целиком и полностью на ИВЛ. Он находится в коме. Сегодня уже 18-е сутки. Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания, все гораздо сложнее», — поделилась в беседе с 5-tv.ru супруга артиста Ольга Ивановна.

По ее словам, надежд на выздоровление с каждым днем становится все меньше и меньше, и даже самые близкие уже почти не верят в то, что Мамонов поправится.

«Кошмар сейчас будет. Мне тяжело. Сын просил не рассказывать лишнего, только как горячая линия. Когда была надежда, то говорила с удовольствием, а сейчас, когда все, кранты, чего уж там», — в сердцах призналась женщина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто мог заразить Петра Мамонова коронавирусом.