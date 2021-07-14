«Все, кранты»: жена Петра Мамонова рассказала об ухудшении состояния музыканта

|
Георгий Иванов
Эксклюзив 1 576

Надежд на выздоровление артиста остается все меньше с каждым днем.

Фото, видео: www.globallookpress / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Основатель легендарной группы «Звуки Му» Петр Мамонов уже больше двух недель находится в больнице с диагностированным коронавирусом. Еще недавно сообщалось, что музыкант вышел из комы и открыл глаза, но после этого его состояние резко ухудшилось.

«Состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Легкие целиком и полностью на ИВЛ. Он находится в коме. Сегодня уже 18-е сутки. Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания, все гораздо сложнее», — поделилась в беседе с 5-tv.ru супруга артиста Ольга Ивановна.

По ее словам, надежд на выздоровление с каждым днем становится все меньше и меньше, и даже самые близкие уже почти не верят в то, что Мамонов поправится.

«Кошмар сейчас будет. Мне тяжело. Сын просил не рассказывать лишнего, только как горячая линия. Когда была надежда, то говорила с удовольствием, а сейчас, когда все, кранты, чего уж там», — в сердцах призналась женщина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто мог заразить Петра Мамонова коронавирусом.

Тема:
Эпидемия коронавируса
14 июл
В России за сутки после коронавируса выписали более 21 тысячи человек
14 июл
Отказывает сердце: состояние больного COVID Мамонова стремительно ухудшается
14 июл
Регбистки Олимпийской сборной РФ изолированы в Японии
14 июл
«Решение преждевременно»: Кузнецова прокомментировала заявление о начале вакцинации подростков
14 июл
Финляндия продлила закрытие границы с Россией из-за COVID-19
14 июл
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки спада заболеваемости коронавирусом
14 июл
Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом
14 июл
У Михаила Боярского заподозрили коронавирус
14 июл
«Стоит сделать что-то совместное»: Билан пошел на мировую в конфликте с Покровским
14 июл
Когда в России начнут прививать подростков от COVID-19? — комментарий Гинцбурга

Читайте также

+31° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
74.12
0.06 87.39
-0.39
Моя ты прелесть! Что разные знаки зодиака ценят больше любви

Последние новости

15:24
Проклятие Черной Луны? Почему известные музыканты уходят из жизни в 27 лет
15:16
В России за сутки после коронавируса выписали более 21 тысячи человек
15:11
Отказывает сердце: состояние больного COVID Мамонова стремительно ухудшается
15:04
Песков заявил, что Путин не расписывается за выбор украинцев, а указывает на действия Киева
15:00
Моя ты прелесть! Что разные знаки зодиака ценят больше любви
14:51
Сосед изнасиловал и задушил 14-летнюю школьницу в Черкесске

Сейчас читают

РФС поймал судью на ставках. За два года он поставил 65 миллионов рублей
МЧС объявило о надвигающейся на Москву грозе
Кран с алкоголем нашли в гостинице в Геленджике, где прогремел взрыв
Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом
«Все, кранты»: жена Петра Мамонова рассказала об ухудшении состояния музыканта

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака