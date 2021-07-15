Роструд уточнил правила отстранения от работы непривитых от коронавируса

Роструд обновил перечень правил отстранения отказавшихся от вакцинации сотрудников предприятий. Об этом сказано в письме ведомства в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов», пишут «Известия».

С 15 августа работодатели некоторых компаний Москвы смогут на законных основаниях не допустить работников к труду, причем без сохранения заработной платы. От служащих будут требовать документы о получении прививки с одним из зарегистрированных в РФ препаратов. В случае наличия противопоказаний к инъекции, необходимо официальное подтверждение от врача.

В письме Роструда сказано, что вернуться на работу отстраненные граждане смогут после вакцинации либо по окончании пандемии. Такая мера воздействия теперь включена в Трудовой кодекс. Есть основания для отстранения даже тех сотрудников, которые работают удаленно — в положениях закона «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний». Из него следует, что антипрививочникам грозит отказ при приеме на работу, если должностные обязанности подразумевают контакт с людьми и, соответственно, высокий риск инфицирования коронавирусом.

Дата предполагаемого введения санкций на предприятиях совпадает со сроками проведения вакцинации в регионе. Москва уже обязала 60% сотрудников сферы торговли пройти вакцинацию, теперь же подходит время привиться вторым компонентом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие коронавирусные ограничения вступили в силу в регионах РФ с 13 июля.