Роструд уточнил правила отстранения от работы непривитых от коронавируса
Нежелание человека вакцинироваться также может стать причиной отказа ему в трудоустройстве.
Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Роструд обновил перечень правил отстранения отказавшихся от вакцинации сотрудников предприятий. Об этом сказано в письме ведомства в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов», пишут «Известия».
С 15 августа работодатели некоторых компаний Москвы смогут на законных основаниях не допустить работников к труду, причем без сохранения заработной платы. От служащих будут требовать документы о получении прививки с одним из зарегистрированных в РФ препаратов. В случае наличия противопоказаний к инъекции, необходимо официальное подтверждение от врача.
В письме Роструда сказано, что вернуться на работу отстраненные граждане смогут после вакцинации либо по окончании пандемии. Такая мера воздействия теперь включена в Трудовой кодекс. Есть основания для отстранения даже тех сотрудников, которые работают удаленно — в положениях закона «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний». Из него следует, что антипрививочникам грозит отказ при приеме на работу, если должностные обязанности подразумевают контакт с людьми и, соответственно, высокий риск инфицирования коронавирусом.
Дата предполагаемого введения санкций на предприятиях совпадает со сроками проведения вакцинации в регионе. Москва уже обязала 60% сотрудников сферы торговли пройти вакцинацию, теперь же подходит время привиться вторым компонентом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие коронавирусные ограничения вступили в силу в регионах РФ с 13 июля.
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