Роструд уточнил правила отстранения от работы непривитых от коронавируса

|
Оксана Тарасова
1 175

Нежелание человека вакцинироваться также может стать причиной отказа ему в трудоустройстве.

Роструд уточнил правила отстранения от работы непривитых от коронавируса

Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Тема:
Вакцина от COVID-19

Роструд обновил перечень правил отстранения отказавшихся от вакцинации сотрудников предприятий. Об этом сказано в письме ведомства в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов», пишут «Известия».

С 15 августа работодатели некоторых компаний Москвы смогут на законных основаниях не допустить работников к труду, причем без сохранения заработной платы. От служащих будут требовать документы о получении прививки с одним из зарегистрированных в РФ препаратов. В случае наличия противопоказаний к инъекции, необходимо официальное подтверждение от врача.

В письме Роструда сказано, что вернуться на работу отстраненные граждане смогут после вакцинации либо по окончании пандемии. Такая мера воздействия теперь включена в Трудовой кодекс. Есть основания для отстранения даже тех сотрудников, которые работают удаленно — в положениях закона «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний». Из него следует, что антипрививочникам грозит отказ при приеме на работу, если должностные обязанности подразумевают контакт с людьми и, соответственно, высокий риск инфицирования коронавирусом.

Дата предполагаемого введения санкций на предприятиях совпадает со сроками проведения вакцинации в регионе. Москва уже обязала 60% сотрудников сферы торговли пройти вакцинацию, теперь же подходит время привиться вторым компонентом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие коронавирусные ограничения вступили в силу в регионах РФ с 13 июля.

Тема:
Вакцина от COVID-19
15 июл
Как правильно готовиться к вакцинации от коронавируса — советы врача
14 июл
Захарова ответила главе МИД ФРГ на слова о «политизации» поставок «Спутника V» за рубеж
14 июл
После вакцинации от коронавируса заболели не более 2,5% граждан — Мурашко
14 июл
Что делать, если пришлось пропустить день повторной прививки?
14 июл
«Решение преждевременно»: Кузнецова прокомментировала заявление о начале вакцинации подростков
14 июл
Когда в России начнут прививать подростков от COVID-19? — комментарий Гинцбурга
14 июл
Почему дети переносят коронавирус легче взрослых — две причины
13 июл
РФПИ назвал статью Reuters о регистрации «Спутника V» в ЕС примером фейк-ньюс
13 июл
Чего ждать? Дочь рассказала о состоянии больной COVID Ирины Алферовой
13 июл
В Роспотребнадзоре озвучили число привитых от коронавируса россиян

Читайте также

+32° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
74.12
0.06 87.39
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:25
Глава ГИБДД объяснил необходимость отмены техосмотра
12:14
Шок-видео: мать с коляской затащило под «Газель» в Тюмени
11:57
Роструд разрешил отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться сотрудников
11:51
В Токио сообщили о COVID-19 у иностранного спортсмена-олимпийца
11:45
В Сочи ищут пропавших в горах подростков
11:27
В ВОЗ заявили о начале новой волны пандемии COVID-19 в мире

Сейчас читают

Газзаев рассказал, кто должен возглавить сборную России после ухода Черчесова
В Госдепе США посчитали судьбу Украины ее собственной ответственностью
Толпа мужчин с топорами разгромила центр с аэротрубой в Новосибирске
Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом
«Все, кранты»: жена Петра Мамонова рассказала об ухудшении состояния музыканта

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака