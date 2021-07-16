«Символ свободы»: Мазаев оценил масштаб личности Мамонова для их поколения

«Символом свободы» и «королем андеграунда» назвал скончавшегося от коронавируса основателя «Звуков Му» Петра Мамонова музыкант Сергей Мазаев. Солист группы «Моральный кодекс» признался, что не был лично знаком с Мамоновым, но тот был для него ориентиром в творчестве и выражении социальной позиции.

«Для меня лично, для людей из моей профессии и нашего поколения это был один из основных королей андеграунда, один из столпов нашего рока, настоящего рок-н-ролла. Этот человек был настоящий рокер в смысле социальной свободы. Для меня Мамонов был одним из лидеров пропаганды свободы личности, свободы совести в нашей, в то время советской, стране. Он был чрезвычайно смелый художник. Его сатира шла вразрез со всеми канонами, регламентами, которые существовали в Советском Союзе», — заявил в комментарии 5-tv.ru Мазаев.

Музыкант также назвал Мамонова гениальным актером, который проявил свой талант на музыкальной сцене и в серьезном кино.

«Его надо было видеть на сцене. Он был не просто музыкант-исполнитель, он был актер. Он играл, создавал образы на сцене. В каждой песне у него были образы. <…> Когда Павел Лунгин снял его в главной роли в фильме „Такси-блюз“, для меня лично это был серьезный сигнал о том, что свобода все-таки наступает в нашей стране», — сказал солист «Морального кодекса».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков не смог высказаться по поводу смерти своего коллеги и друга Петра Мамонова: узнав о трагическом событии, он буквально потерял дар речи.