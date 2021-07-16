«Символ свободы»: Мазаев оценил масштаб личности Мамонова для их поколения

|
Алексей Хитров
Эксклюзив 1 624

Лидер группы «Звуки Му» и звезда фильма «Остров» скончался на 71-м году жизни от последствий коронавируса.

Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Тема:
Умер Петр Мамонов

«Символом свободы» и «королем андеграунда» назвал скончавшегося от коронавируса основателя «Звуков Му» Петра Мамонова музыкант Сергей Мазаев. Солист группы «Моральный кодекс» признался, что не был лично знаком с Мамоновым, но тот был для него ориентиром в творчестве и выражении социальной позиции.

«Для меня лично, для людей из моей профессии и нашего поколения это был один из основных королей андеграунда, один из столпов нашего рока, настоящего рок-н-ролла. Этот человек был настоящий рокер в смысле социальной свободы. Для меня Мамонов был одним из лидеров пропаганды свободы личности, свободы совести в нашей, в то время советской, стране. Он был чрезвычайно смелый художник. Его сатира шла вразрез со всеми канонами, регламентами, которые существовали в Советском Союзе», — заявил в комментарии 5-tv.ru Мазаев.

Музыкант также назвал Мамонова гениальным актером, который проявил свой талант на музыкальной сцене и в серьезном кино.

«Его надо было видеть на сцене. Он был не просто музыкант-исполнитель, он был актер. Он играл, создавал образы на сцене. В каждой песне у него были образы. <…> Когда Павел Лунгин снял его в главной роли в фильме „Такси-блюз“, для меня лично это был серьезный сигнал о том, что свобода все-таки наступает в нашей стране», — сказал солист «Морального кодекса».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков не смог высказаться по поводу смерти своего коллеги и друга Петра Мамонова: узнав о трагическом событии, он буквально потерял дар речи.

Тема:
Умер Петр Мамонов
16 июл
Стали известны дата и место прощания с Петром Мамоновым
16 июл
«В гробу карманов нет»: что оставил в наследство близким покойный Петр Мамонов
15 июл
«Он был неубиваемый»: режиссер Лобан вспомнил, как Мамонов жил с напильником в сердце
15 июл
Что станет с последним фильмом Мамонова после его смерти?
15 июл
Памяти гения: РЕН ТВ покажет один из последних концертов Петра Мамонова
15 июл
Борис Гребенщиков не смог подобрать слова, узнав о смерти Петра Мамонова
15 июл
«Комариными шажками в царство небесное»: ушел из жизни культовый музыкант Петр Мамонов
15 июл
Гений с тяжелым характером: музыкант Коврига о покойном друге Петре Мамонове
15 июл
«Чувствую себя осиротевшим»: режиссер Лунгин прокомментировал новость о смерти Мамонова
15 июл
Стало известно, где похоронят лидера «Звуков Му» Петра Мамонова

Читайте также

+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
74.22
0.10 87.83
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:34
«Ростех» впервые показал новейший сверхзвуковой истребитель с уникальным двигателем
9:21
Стали известны дата и место прощания с Петром Мамоновым
9:16
Пожилой бразилец растрогал Месси и получил от него поздравление на 100-летие
9:05
Абитуриентам хотят разрешить выбирать экзамены для поступления в университеты
8:58
«В гробу карманов нет»: что оставил в наследство близким покойный Петр Мамонов
8:51
«Обычное дело»: глава ВОЗ допустил версию с утечкой коронавируса из лаборатории

Сейчас читают

Источник сообщил, что Овечкин не подпишет новый контракт с «Вашингтоном» до драфта расширения
Умевший летать: ушел из жизни Петр Мамонов
Диетолог рассказала, как распознать пальмовое масло в продуктах
Умер солист «Хора Турецкого» Борис Горячев
«Прогноз все хуже»: анестезиолог оценил шансы на выход МакSим из комы

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака