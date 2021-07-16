Стали известны дата и место прощания с солистом «Хора Турецкого»
Борис Горячев скончался 15 июля в возрасте 50 лет. В течение последних трех недель н боролся с коронавирусом.
Фото: depositphotos / Kzenon
Церемония прощания с солистом «Хора Турецкого» Борисом Горячевым пройдет 17 июля в Большом зале на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает RT со ссылкой на музыкальный коллектив.
«В 13:00 — отпевание Бориса Горячева в Храме Святителя Николая на Троекуровском кладбище (ул. Рябиновая 24А). 14:00 — гражданская панихида», — рассказали в «Хоре Турецкого».
Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев умер 15 июля в возрасте 50 лет. В течение последних трех недель исполнитель боролся с коронавирусом. Он до последнего дня подбадривал друзей и близких, утверждая, что с ним все будет хорошо.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова солиста «Хора Турецкого» трогательно простилась с ним. Наталия Шацкая опубликовала фотографии Бориса Горячева вместе с маленькой дочкой Евой и нежной подписью.
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