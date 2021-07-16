Стали известны дата и место прощания с солистом «Хора Турецкого»

|
Игорь Рязов
1 013

Борис Горячев скончался 15 июля в возрасте 50 лет. В течение последних трех недель н боролся с коронавирусом.

Стали известны дата и место прощания с солистом «Хора Турецкого»

Фото: depositphotos / Kzenon

Тема:
Эпидемия коронавируса

Церемония прощания с солистом «Хора Турецкого» Борисом Горячевым пройдет 17 июля в Большом зале на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает RT со ссылкой на музыкальный коллектив.

«В 13:00 — отпевание Бориса Горячева в Храме Святителя Николая на Троекуровском кладбище (ул. Рябиновая 24А). 14:00 — гражданская панихида», — рассказали в «Хоре Турецкого».

Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев умер 15 июля в возрасте 50 лет. В течение последних трех недель исполнитель боролся с коронавирусом. Он до последнего дня подбадривал друзей и близких, утверждая, что с ним все будет хорошо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова солиста «Хора Турецкого» трогательно простилась с ним. Наталия Шацкая опубликовала фотографии Бориса Горячева вместе с маленькой дочкой Евой и нежной подписью.

Тема:
Эпидемия коронавируса
16 июл
QR-коды для входа в места общепита отменят в Москве с 19 июля
16 июл
Видео: В Москве прощаются с бывшим мужем Пугачевой Александром Стефановичем
16 июл
«Обычное дело»: глава ВОЗ допустил версию с утечкой коронавируса из лаборатории
16 июл
Москвича осудили на 10 месяцев за заселение в хостел с коронавирусом
15 июл
Никаких «блатных» лекарств: коллега рассказала о лечении Алферовой от COVID-19
15 июл
Что станет с последним фильмом Мамонова после его смерти?
15 июл
Памяти гения: РЕН ТВ покажет один из последних концертов Петра Мамонова
15 июл
Борис Гребенщиков не смог подобрать слова, узнав о смерти Петра Мамонова
15 июл
Россия надеется на решение вопроса о взаимном признании с Евросоюзом вакцин от COVID
15 июл
«Молиться и надеяться на чудо»: о состоянии МакSим сообщил ее духовник

Читайте также

+30° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
74.22
0.10 87.83
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:22
Выжить любой ценой: туристы 11 дней боролись с дикой природой на Камчатке
14:12
Режим военной катастрофы вводят в Германии из-за наводнений
14:05
Сайт Минобороны России подвергся DDoS-атаке
13:57
На подготовку 2 дня: «Единая Россия» предложит меры сдерживания цен на продукты
13:48
Петербурженка воткнула нож в сердце сожителя в парке в центре города
13:35
QR-коды для входа в места общепита отменят в Москве с 19 июля

Сейчас читают

Мэр Москвы Собянин объявил об отмене QR-кодов с понедельника
Синоптик спрогнозировал окончание аномальной жары в России
Зеленый жулик: как нам навязали пользу авокадо
Алла Пугачева не пришла на похороны экс-супруга Александра Стефановича
Неожиданно: фитнес-тренер рассказала, какие упражнения сделают оргазмы ярче

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака