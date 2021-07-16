Умерший от последствий COVID-19 солист «Хора Турецкого» не успел привиться

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Оксана Тарасова
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Недуг развивался очень стремительно. Несмотря на относительно молодой возраст — 50 лет — врачи не смогли спасти музыканта.

Умерший от последствий COVID-19 солист «Хора Турецкого» не успел привиться

Фото: Instagram @borisgoryachev

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Скончавшийся сегодня солист «Хора Турецкого» Борис Горячев не успел привиться от погубившего его коронавируса. Об этом журналистам рассказала арт-директор музыкального коллектива Анна Чех. Могла ли вакцинация спасти артиста от осложнений коварного недуга? Возможно, но теперь рассуждать об этом слишком поздно.

По словам Анны Чех, Горячев почувствовал себя плохо три недели назад. С первыми симптомами он ответственно обратился к врачу — не стал рисковать и лечиться дома, сам поехал в больницу. Несмотря на то, что певец постоянно был под присмотром медиков, вирус атаковал быстро и беспощадно: с каждым днем надежда на выздоровление становилась все слабее.

Все остальные участники «Хора Турецкого» прошли вакцинацию от коронавируса в течение тех трех недель, что их коллега провел в больничной палате. Сам он поставить прививку попросту не успел. По словам арт-директора коллектива, она, как и вся творческая команда, до сих пор не может поверить произошедшее с Горячевым.

«Третья неделя уже пошла. Он был под постоянным неусыпным наблюдением врачей. Но болезнь протекала очень сложно и стремительно. Борис всего пару дней провел в обычной палате отделения терапии, а потом сменил две реанимации», — цитирует Анну Чех «МК».

На официальной странице хора в Instagram певцу были посвящены трогательные слова — по словам коллег, Горячев очень много значил для них. Артиста называли достойным, искренним и жизнерадостным человеком. Даже после госпитализации он продолжал писать сообщения близким о том, что все будет хорошо. У исполнителя, который на протяжении 20 лет выступал в «Хоре Турецкого», остались супруга и маленькая дочь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где и когда состоится церемония прощания с Борисом Горячевым.

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