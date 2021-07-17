Под «Вечную память»: гроб с телом Бориса Горячева отправился на лифте в зал кремации
Артист умер от коронавируса. Недуг развивался очень стремительно. Несмотря на относительно молодой возраст — 49 лет — врачи не смогли спасти музыканта. Борис Горячев скончался 15 июля.
Фото, видео: 5-tv.ru
Церемония прощания с солистом «Хора Турецкого» состоялась в зале гражданской панихиды Троекуровского крематория в Москве. Проводить в последний путь Бориса Горячева пришли близкие люди, друзья и его поклонники творчества. Он скончался 15 июля в возрасте всего 49 лет, не дожив до юбилея всего пару месяцев. Жизнь артиста оборвалась из-за злосчастного коронавируса.
В распоряжении 5-tv.ru имеются кадры, на которых запечатлено, как гроб с телом звезды на лифте опускается в зал кремации, при этом в помещении звучит песнопение «Вечная память». Оно используется в православном богослужении для торжественного поминовения усопших.
Последние дни жизни Горячев провел в больнице, куда его госпитализировали с симптомами COVID-19. Близкие звезды верили, что он сможет выкарабкаться, однако чуда не произошло, и врачи не смогли его спасти.
У Бориса Горячева остались жена, фотограф Наталия Шацкая, маленькая дочь Ева, и двое детей от первого брака. Дочери — 22 года, а сыну — 15.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова солиста «Хора Турецкого» в день похорон супруга заинтриговала фанатов музыканта, намекнув на свою беременность.
- 17 июл
- Видео: Солиста «Хора Турецкого» Бориса Горячева провожают в последний путь в Москве
- 17 июл
- Невыносимая тяжесть шашлыка: диетолог призвала отказаться от мяса в пандемию
- 17 июл
- «Приятного здесь мало»: жена рассказала о состоянии больного COVID Боярского
- 17 июл
- «Запрещенный» крестный ход памяти Романовых состоялся в Екатеринбурге — видео
- 17 июл
- Американские ученые нашли «супер-антитело» против коронавируса
- 17 июл
- Утверждены цены на новые упаковки вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»
- 16 июл
- Онищенко назвал «сильный аргумент» для отмены QR-кодов в Москве
- 16 июл
- В Кремле назвали условия для признания иностранных паспортов о вакцинации
- 16 июл
- В Тыве ввели жесткий локдаун из-за коронавируса
- 16 июл
- Российское общество «Знание» проведет прямой эфир с главой Минздрава по вопросам вакцинации
Читайте также
64%
-0.05 87.57
-0.26
Нашли ошибку?