Под «Вечную память»: гроб с телом Бориса Горячева отправился на лифте в зал кремации

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 164

Артист умер от коронавируса. Недуг развивался очень стремительно. Несмотря на относительно молодой возраст — 49 лет — врачи не смогли спасти музыканта. Борис Горячев скончался 15 июля.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Церемония прощания с солистом «Хора Турецкого» состоялась в зале гражданской панихиды Троекуровского крематория в Москве. Проводить в последний путь Бориса Горячева пришли близкие люди, друзья и его поклонники творчества. Он скончался 15 июля в возрасте всего 49 лет, не дожив до юбилея всего пару месяцев. Жизнь артиста оборвалась из-за злосчастного коронавируса.

В распоряжении 5-tv.ru имеются кадры, на которых запечатлено, как гроб с телом звезды на лифте опускается в зал кремации, при этом в помещении звучит песнопение «Вечная память». Оно используется в православном богослужении для торжественного поминовения усопших.

Последние дни жизни Горячев провел в больнице, куда его госпитализировали с симптомами COVID-19. Близкие звезды верили, что он сможет выкарабкаться, однако чуда не произошло, и врачи не смогли его спасти.

У Бориса Горячева остались жена, фотограф Наталия Шацкая, маленькая дочь Ева, и двое детей от первого брака. Дочери — 22 года, а сыну — 15.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова солиста «Хора Турецкого» в день похорон супруга заинтриговала фанатов музыканта, намекнув на свою беременность.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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