СБУ потребовала от Шойгу явиться в Мариуполь

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала министра обороны России Сергея Шойгу на следственные действия. Об этом сообщает украинское издание «Главком».

«Служба безопасности Украины вызвала обороны России Сергея Шойгу для вручения письменного подтверждения по части 3 статьи 27 УК, части 5 статьи 260 УК („Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей“)», — говорится в материале.

Уточняется, что повестку подписал старший следователь главного управления СБУ в Донецкой и Луганской области Тарас Бутенко. В документе указано, что Шойгу должен прибыть 20 июля в Мариуполь, где ему будет вручено подозрение. Кроме того, украинские правоохранители хотят провести с министром обороны РФ «следственные (процессуальные) действия».

Такую же повестку СБУ подготовила для российского бизнесмена Константина Малофеева, сообщает издание.

В 2014 году Шойгу и Малофеева вызывало на допрос МВД Украины, а в 2016-м в Киеве объявили главу российского Минобороны в розыск. Кроме того, в 2014 году украинское МВД вызывало на допросы лидера ЛДПР Владимира Жириновского, председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и главу «Справедливой России» Сергея Миронова. В 2017 году главная военная прокуратура Украины вызывала на допросы заместителей министра обороны России Николая Панкова и Дмитрия Булгакова, а также замглавкома ВМФ РФ Александра Федотенкова.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, скандально известный российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ в Окружной административный суд Киева из-за запрета на въезд на территорию Украины. Артист очень рассчитывал на ряд мероприятий в Киеве, Харькове и Запорожье летом 2021 года, но из-за странного поведения СБУ лишился возможности немного подзаработать, заявили в окружении рэпера.