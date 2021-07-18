Святых выноси: гран-при в Каннах взял фильм, на котором зрители падали в обморок
Джулия Дюкорно получила «Золотую пальмовую ветвь» за трэш-хоррор «Титан».
Фото: www.globallookpress / Norbert Scanella via www.imago-i
Главная награда Каннского кинофестиваля досталась француженке Джулии Дюкорно, чей фильм «Титан» оказался лучшим по мнению жюри конкурса. Лента снята в смешанном стиле, и порой не только восхищала зрителей эстетикой киберпанка, но и шокировала натуралистичными изображениями насилия, крови, оргий и убийств с участием главного лица фильма трансгендерной персоной, с титановым протезом.
Дюкорно в ходе работы над лентой удалось достичь невероятной убедительности кадра. Во время показа картины, десятки гостей фестиваля теряли сознание прямо в зрительном зале, некоторым из них понадобилась помощь медиков.
Джулии Дюкорно всего 37 лет, она приняла участие в пяти полнометражных проектах. Ее дебютная режиссерская работа «Сырое» была номинантом на премию «Сезар» сразу в шести категориях, а также получила специальный приз кинокритиков на фестивале в Каннах в 2016 году.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фильм россиянки Киры Коваленко «Разжимая кулаки» получил на Канском кинофестивале главный приз в номинации «Особый взгляд».
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