«Чего с психическими разговаривать?» — Сатановский высмеял СБУ за попытку вызвать Шойгу

|
Виктория Андреева
1 020

Главу Минобороны РФ на Украине в чем-то снова подозревают. Раскрывать детали дела, правда, иностранные коллеги не спешат.

«Чего с психическими разговаривать?» — Сатановский высмеял СБУ за попытку вызвать Шойгу

Фото: ТАСС / Савицкий Вадим

Служба безопасности Украины (СБУ) выслала повестку главе Минобороны России Сергею Шойгу. В документе было сказано, что министр должен в срочном порядке явиться в Мариуполь, где ему вручат некое «подозрение», а также проведут с ним «процессуальные действия». Россиян ситуация изрядно насмешила, а политолог Евгений Сатановский по этому случаю даже придумал забавную шутку.

Эксперт отметил, что для Шойгу нет никаких преград. Он с легкостью может прилететь на Украину. Вот только «соседи» этому вряд ли обрадуются.

«Он человек мобильный в принципе, если такая задача будет поставлена, может и приехать. Не один, правда, а с армией. Но тут уж…» — приводит цитату из поста Сатановского Деловая газета Взгляд.

Политолог напомнил, как в середине прошлого века «кое-кто» отчаянно мечтал увидеть столицу России. В итоге мечта сбылась: по московским улицам провели колонны военнопленных.

«Хотели — увидели. Полегчало им от этого? Вряд ли. Но желание исполнилось — какие претензии? Вот и с вызовом на Украину так же. С эскортом в несколько дивизий, чего ж не прибыть по такому вызову?» — иронично заметил Евгений Сатановский.

А в заключение добавил, что не только СБУ, самому Владимиру Зеленскому пора выйти на открытый диалог с российскими властями. Эксперт предложил лидеру Незалежной вызвать к себе на ковер, к примеру, президента РФ Владимира Путина. Говорить есть о чем, так чего же стесняться?

«Прислал бы в Кремль повестку: „Быть там-то и там-то, к такому-то часу с вещами. По-русски не разговаривать, глаза не отводить, газ поставлять, деньги платить“. А если его пошлют (чего с психическими разговаривать), жаловаться всем! Больные люди», — завершил монолог Сатановский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что офис Владимира Зеленского обиделся на Ангелу Меркель и Джо Байдена за отказ решать проблемы Украины.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.17
-0.05 87.57
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:35
Авторы лучших проектов форума «Территория смыслов» получили гранты на 8 млн рублей
9:25
Прокуратура требует ужесточить обвинение сбившей детей в Москве студентке
9:19
Тест: Угадаете ли вы фильмы с Фаиной Раневской?
9:16
Первый спуск не удался: кран потопил яхту в Кронштадте
9:07
В России появится уникальный биочип для тестирования на COVID
8:58
В Екатеринбурге крыша ТЦ обрушилась из-за «залпового ливня»

Сейчас читают

Ислам Махачев — Тиаго Мойзес: результат, обзор и видео боя UFC Vegas 31 18 июля 2021 года
Украине после выхода статьи Путина предсказали «тяжелые времена»
Школьница устроила групповой интим с наркоманами на глазах у матери
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июля
Агенты скрывают страшное? Фанаты сравнили истории болезни МакSим и Началовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака