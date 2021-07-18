Служба безопасности Украины (СБУ) выслала повестку главе Минобороны России Сергею Шойгу. В документе было сказано, что министр должен в срочном порядке явиться в Мариуполь, где ему вручат некое «подозрение», а также проведут с ним «процессуальные действия». Россиян ситуация изрядно насмешила, а политолог Евгений Сатановский по этому случаю даже придумал забавную шутку.

Эксперт отметил, что для Шойгу нет никаких преград. Он с легкостью может прилететь на Украину. Вот только «соседи» этому вряд ли обрадуются.

«Он человек мобильный в принципе, если такая задача будет поставлена, может и приехать. Не один, правда, а с армией. Но тут уж…» — приводит цитату из поста Сатановского Деловая газета Взгляд.

Политолог напомнил, как в середине прошлого века «кое-кто» отчаянно мечтал увидеть столицу России. В итоге мечта сбылась: по московским улицам провели колонны военнопленных.

«Хотели — увидели. Полегчало им от этого? Вряд ли. Но желание исполнилось — какие претензии? Вот и с вызовом на Украину так же. С эскортом в несколько дивизий, чего ж не прибыть по такому вызову?» — иронично заметил Евгений Сатановский.

А в заключение добавил, что не только СБУ, самому Владимиру Зеленскому пора выйти на открытый диалог с российскими властями. Эксперт предложил лидеру Незалежной вызвать к себе на ковер, к примеру, президента РФ Владимира Путина. Говорить есть о чем, так чего же стесняться?

«Прислал бы в Кремль повестку: „Быть там-то и там-то, к такому-то часу с вещами. По-русски не разговаривать, глаза не отводить, газ поставлять, деньги платить“. А если его пошлют (чего с психическими разговаривать), жаловаться всем! Больные люди», — завершил монолог Сатановский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что офис Владимира Зеленского обиделся на Ангелу Меркель и Джо Байдена за отказ решать проблемы Украины.