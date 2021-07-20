«Два месяца жду бумагу»: почему Юлия Савичева уже год не может увидеть дочь?

С бумажкой ты человек, а без бумажки — сами знаете кто. Никто не мог и подумать, что простые бюрократические проволоки могут как-то влиять на жизнь звезд, которым, как кажется, все дороги и границы открыты. Оказывается, не все. Певица Юлия Савичева уже год не видела собственную дочь, которая сейчас находится в Португалии.

И причиной тому не финансовые трудности, возникшие у исполнительницы из-за резкого снижения числа концертов — денег на билет у Савичевой хватает. Но вот не достает справки об отсутствии судимости, которая необходима для пересечения границы. При этом куполов на спине и звезд на коленках у артистки замечено не было. Хотя, как знать, что там происходит за кулисами русского шоу-бизнеса, такого бессмысленного и беспощадного.

«Мы ждем вместе с мужем документы, чтобы предоставить их и оформить вид на жительство в Португалии. Я долго не видела Анютку, в августе будет год. Я два месяца жду бумагу, что не судима. Дочь видела меня по видеосвязи только», — призналась певица в эфире федеральной радиостанции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что финалистка телепроекта «Фабрика звезд — 2» и участница конкурса «Евровидение-2004» Юлия Савичева планирует стать гражданкой Португалии.