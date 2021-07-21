«Потрясающе»: Жорин оценил версию Безбородовой об избиении ею сына Пьехи

Звездный адвокат Сергей Жорин иронично отреагировал на слова Ирины Безбородовой о том, что, избивая семилетнего сына певца Стаса Пьехи, она лишь пыталась защитить свое имущество и заступиться за своего ребенка. Именно такую версию конфликта изложила женщина правоохранительным органам.

«Потрясающе. Вместо извинений Ирина Безбородова заявила, что сын Пьехи виноват сам, а бабушку случайно задела», — написал Жорин в своем Telegram-канале.

В комментарии 5-tv.ru адвокат указал на явные нестыковки между тем, что женщина заявила полицейским, и тем, что она говорит на видеозаписи конфликта.

«Кроме того, что это возмутительно, это еще и не соответствует действительности, и опровергается видеозаписью, на которой сама Ирина Безбородова буквально дословно заявляет, что бабушку вообще нужно было убить. Таким образом она опровергает то, что она случайно задела пожилого человека, как она выразилась», — отмечает Жорин.

По его словам, довод Безбородовой о том, что ребенок сам виноват, что его схватили за руку и ударили головой о землю, не поддается абсолютно никакой критике.

«Семья Стаса Пьехи возмущена тем комментарием, который дала Ирина Безбородова. Если почитать и послушать то, что она сказала, то можно сделать два вывода. Первый — что семилетний ребенок виноват сам, и как считает, вероятно, Ирина, получил по заслугам. И второй — то, что бабушку она задела случайно, мол, зацепила, не заметила, ничего страшного. Это, конечно, возмутительно», — говорит правозащитник.

Instagram @wolfieha

Жорина также удивляет, что во всем произошедшем Безбородова, по всей видимости, считает себя потерпевшей стороной, соответственно, извинений и раскаяния от нее ожидать не приходится. Именно поэтому, подчеркивает адвокат, точку в конфликте должны поставить полиция и суд.

«Как мы поняли, Ирина (Безбородова — Прим. ред.) не испытывает никакого сожаления и считает себя правой. Именно поэтому крайне важно, чтобы было все-таки возбуждено уголовное дело, и уже следствие и суд дали оценку как словам, так и действиям, в первую очередь, Ирины, которая считает, что ничего необычного не произошло. Даже больше — Безбородова, вероятно, предполагает, что сама стала жертвой то ли нападения, то ли насилия. Непонятно, как она сама для себя объясняет вот эту агрессию и неоправданную ярость, которую она продемонстрировала», — отмечает правозащитник.

Ранее Безбородова рассказала полицейским, что всего лишь вела сына Стаса Пьехи за руку к его матери, при этом мальчик не устоял на ногах и упал на колени. Бабушку же ребенка женщина «зацепила рукой», когда «не контролировала ситуацию» в результате произошедшего словесного конфликта. Между тем на опубликованном ранее видео Безбородова признается, что «схватила ребенка за руку и швырнула его на пол». Бабушку, по ее словам, «надо было вообще убить».

Как рассказывал 5-tv.ru, накануне в результате конфликта с соседями по коттеджному поселку семилетний сын Стаса Пьехи Петр был госпитализирован. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и многочисленные травмы, в числе которых ушиб левого бедра и левой грудной клетки. Также сообщалось, что серьезные повреждения ребенку нанесла супруга футбольного судьи Владислава Безбородова, которой не понравилось, что мальчик испортил их надувной бассейн. После инцидента певец обратился к звездному адвокату Сергею Жорину.