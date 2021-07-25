Прямая трансляция Главного военно-морского парада в честь дня ВМФ России

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Алексей Хитров
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Парад принимают президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу.

Фото, видео: ТАСС / Егоршин Валентин

Тема:
День ВМФ

В Петербурге проходит Главный военно-морской парад в честь дня Военно-морского флота РФ.

Только что российский президент Владимир Путин, прибывший вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, поприветствовал с борта катера строй кораблей ВМФ в Кронштадте.

После приветствия Путин и Шойгу на вертолете отправились в Петропавловскую крепость, где примут доклад главнокомандующего ВМФ Николая Евменова о готовности к параду. Затем будет дан залп салюта, означающий начало торжественного мероприятия.

Глава государства поздравил личный состав ВМФ с праздником, после чего прозвучал гимн РФ. Также состоится вынос на Сенатскую площадь символа парада — флага корабля «Азов». Завершится мероприятие воздушным парадом над Сенатской.

По окончании торжеств по случаю дня ВМФ глава государства отправится на «Адмиралтейские верфи», где примет участие в спуске на воду траулера «Сизов».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в России изменят флаги кораблей ВМФ — президент подписал указ о статусе и внешнем виде полотнищ морских знамен. Согласно документу, изменения коснутся орденских и гвардейских знамен.

Тема:
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