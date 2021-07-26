«Мозг буксует»: названы симптомы COVID-19, при которых сильнее всего снижается интеллект

Ученые установили, что COVID-19 может негативно влиять на уровень интеллекта. О том, какие симптомы при болезни свидетельствуют о будущем ухудшении умственных способностей, в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала доктор психологических наук, доцент факультета психологии СПбГУ Оксана Защиринская.

По ее словам, после коронавируса, перенесенного даже в достаточно легкой форме, но при наличии высокой температуры, слабости и общего упадка сил, люди нередко жалуются на снижение когнитивных способностей. Происходит это на фоне, который очень похож на депрессивный.

«Они описывают, что им настолько все вокруг было безразлично, что даже ребенок, который находился рядом с матерью, не вызывал у нее никакой потребности общаться с ним. То есть первое, что наблюдалось, — нежелание с кем-то контактировать, даже с родными и близкими людьми. Было желание замкнуться, удалиться, беречь свои силы. Ощущение полной эмоциональной истощенности», — констатирует психолог.

Она добавила, что у таких пациентов в дальнейшем отмечалось снижение когнитивных процессов на фоне ухудшения нейропластичности. Иначе говоря, работа мозга оказывалась затрудненной из-за воздействия инфекции.

«Поэтому они наблюдали сильную рассеянность. Это проявлялось в забывчивости, путанице, когнитивных застреваниях, когда человек не мог вовремя сообразить, переключиться, что-то вспомнить. Люди даже слова начинали забывать, возникало такое ощущение, что мозг буксует», — говорит психолог.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета пришли к выводу, что коронавирус может негативно влиять на уровень интеллекта. Тестирование перенесших инфекцию выявило у них такие симптомы, как «мозговой туман», проблемы с концентрацией внимания и подбором слов. Кроме того, у тех, кого подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, уровень интеллекта снизился сильнее, чем у перенесших инсульт.