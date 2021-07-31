Мать Децла обвинила внука во лжи и отказалась с ним общаться

Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая раскритиковала своего внука Антония и объяснила, почему не хочет с ним общаться. Молодой человек недавно заявил, что его дед Александр Толмацкий не помогает ему финансово.

«Мне не нравится, когда мальчик начинает свою карьеру с вранья. Хочется сказать: „Тормози, парень!"» — заявила Ирина Толмацкая во время прямого эфира в Instagram.

Она отметила, что дед Антония отдаст часть наследства Децла внуку тогда, когда тому исполнится 18 лет. Раньше этого срока Антоний не увидит деньги покойного родителя, ведь может распорядиться ими неправильно.

Ирина Толмацкая добавила, что сейчас она оплачивает счета по коммунальным услугам в той квартире, в которой Антоний живет с матерью Юлией Киселевой. До этого, по словам Ирины, она погасила большую задолженность по услугам ЖКХ, которую отказался гасить внук.

Напомним, что 17 июня сыну покойного рэпера Децла, Тони Толмацкому исполнилось 16 лет. В середине июля юноша, который взял себе псевдоним Juzeppe Junior, выпустил свой первый клип под названием Dzen. В свежем треке молодого артиста есть фраза: «Сам себе creator и designer. Дед не помогает, хотя, why not?». Она то и стала причиной недовольства со стороны родственников восходящей звезды.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Децла пожаловался на преследователя его семьи.