Мать Децла обвинила внука во лжи и отказалась с ним общаться

|
Анна Васильева
1 027

Ирина Толмацкая считает, что Антонию нужно научиться отвечать за свои слова.

Фото, видео: РИА Новости / Артур Лебедев; Instagram @irinatolmatskaya

Тема:
Умер рэпер Децл

Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая раскритиковала своего внука Антония и объяснила, почему не хочет с ним общаться. Молодой человек недавно заявил, что его дед Александр Толмацкий не помогает ему финансово.

«Мне не нравится, когда мальчик начинает свою карьеру с вранья. Хочется сказать: „Тормози, парень!"» — заявила Ирина Толмацкая во время прямого эфира в Instagram.

Она отметила, что дед Антония отдаст часть наследства Децла внуку тогда, когда тому исполнится 18 лет. Раньше этого срока Антоний не увидит деньги покойного родителя, ведь может распорядиться ими неправильно.

Ирина Толмацкая добавила, что сейчас она оплачивает счета по коммунальным услугам в той квартире, в которой Антоний живет с матерью Юлией Киселевой. До этого, по словам Ирины, она погасила большую задолженность по услугам ЖКХ, которую отказался гасить внук.

Напомним, что 17 июня сыну покойного рэпера Децла, Тони Толмацкому исполнилось 16 лет. В середине июля юноша, который взял себе псевдоним Juzeppe Junior, выпустил свой первый клип под названием Dzen. В свежем треке молодого артиста есть фраза: «Сам себе creator и designer. Дед не помогает, хотя, why not?». Она то и стала причиной недовольства со стороны родственников восходящей звезды.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Децла пожаловался на преследователя его семьи.

Тема:
Умер рэпер Децл
31 июл
Сын Децла раскрыл, почему не хочет иметь ничего общего с бабушкой и дедушкой
31 июл
Отец Децла упрекнул внука в том, что деньги ему важнее семьи и памяти о папе
22 июл
«Был очень творческим»: Родион Газманов показал архивный снимок Децла — фото
22 мар
«Совсем оборзел»: сын Децла пожаловался на преследователя его семьи
1 мар
Трагическая параллель: Экс-солистку Little Big могла погубить та же болезнь, что и Децла
12 февр
Погряз в долгах? Что скрывает отец покойного Децла
13 авг
«Перспектив никаких!» — отец Децла о первом треке сына рэпера
13 авг
«До мурашек»: сын рэпера Децла представил свой первый трек
5 авг
«Помним и любим Кирилла»: ранее неопубликованное фото Децла обсуждают в сети
30 июл
Еще один рэпер: Самые громкие смерти исполнителей последних лет

Читайте также

+22° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
73.14
-0.05 86.99
0.13
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 2 по 8 августа

Последние новости

19:50
Эксперт призвала поспешить с покупкой школьных принадлежностей из-за роста цен
19:34
Снявшийся в клипе Свиридовой Понасенков оправдал его «маразматичность»
19:18
К Земле приближается астероид размером с два Биг-Бена
19:02
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 2 по 8 августа
18:46
Рената Литвинова стала главной звездой на дебютном показе дочери
18:30
Сорвавшийся с цепи ротвейлер сильно искусал маленьких детей в Подмосковье

Сейчас читают

Легкая атлетика, Олимпиада 2020 в Токио: расписание соревнований, летние Олимпийские игры 2021 …
Хинштейн сообщил о задержании прокурора Сызрани за взятку
Появилось видео расстрела полицейских в метро, снятое от первого лица
«Его жизнь нас не касается»: Пригожин отказался заступаться за сына Валерии в суде
Вкусно до смерти: онколог раскрыл, какой продукт приводит к раку кишечника

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака