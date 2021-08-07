В «Векторе» рассказали о россиянине, заразившем СОVID-19 полторы тысячи человек

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Георгий Иванов
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Случаи суперсидинга значительно увеличивают масштаб распространения болезни.

В «Векторе» рассказали о россиянине, заразившем СОVID-19 полторы тысячи человек

Фото: Depositphotos / kegfire

Тема:
Эпидемия коронавируса

По статистике одни человек, зараженный коронавирусом, до того, как почувствует первые симптомы болезни, успевает передать его двум-трем другим людям. Если говорить о дельта-штамме, то ареал поражения увеличивается до пяти-шести человек. Однако в нашей стране зарегистрирован случай, когда россиянин заразил полторы тысячи своих сограждан.

Как рассказал глава филиала ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, подобное явление называется суперсидингом или суперраспространением. Чаще всего оно возникает, когда человек пренебрегает соблюдением мер безопасности.

«Если он не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если не очень хорошо себя чувствует, идет в переполненный вагон метро, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей», — пояснил специалист в беседе с ТАСС.

Вирусолог также отметил, что суперсидинг не является единичным случаем и существенно увеличивает темпы и масштабы распространения болезни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иммунолог предрек появление новой суперинфекции после пандемии коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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