Выживший в крушении Ми-8 на Камчатке: «Я успел вдохнуть и он заполнился водой»

Выживший в авиапроисшествии с вертолетом Ми-8 на Камчатке житель Петербурга Виктор Стрелкин детально рассказал о поисково-спасательной операции и что происходило внутри винтокрылой машины, когда она рухнула в воду.

Мужчина прилетел на полуостров во вторник 10 июля и вместе с группой туристов из Северной столицы и Москвы отправился 12 июля на вертолетную экскурсию. Виктор вспоминает — понял, что произошло, когда машина рухнула в воду, так как задремал во время полета.

«Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристегнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолета. Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолет сразу заполнился водой», — рассказывает Стрелкин.

Ему удалось вылезти разбитое стекло кабины пилотов. Он добавил, что двери были распахнуты. Позднее выяснилось, что второго пилота, которому удалось выжить, выбросило из кабины вместе с креслом. По его оценке, как человека, занимающегося фридайвингом, глубина была около восьми-девяти метров.

«Вода была очень холодная, низкий туман. Вокруг уже барахтались люди, зовущие на помощь. Самостоятельно спастись дальше я не мог. Кроссовки тянули меня на дно. Мне едва удалось их снять. Плыть на животе я не мог и понимал, что в таких условиях долго не продержусь. К счастью буквально через пять минут подоспели две лодки с людьми», — вспоминает пострадавший.

Стрелкина достали одним из первых, после него их гида Анастасию, а затем второго пилота и механика. Он подчеркнул, что спасатели сработали очень быстро и именно это спасло им жизнь в воде, а вот то, что произошло с ним в первые минуты, Виктор списывает на профессиональное умение действовать в чрезвычайных ситуациях.

«Как мы узнали уже потом, сотрудники Кроноцкого заповедника стояли на берегу и ждали приземления вертолета. После того, как услышали „хлопок“ сразу же сели в лодки и начали плыть к нам и спасли», — добавил выживший в крушении.

Принадлежащий компании «Витязь-Аэро» вертолет Ми-8 упал в акваторию Курильского озера утром 12 августа (примерно в полночь по московскому времени). На борту воздушного судна находились 16 человек, спасти удалось восемь из них; поиски остальных продолжаются.

Скорее всего, они погибли. Вертолет лежит на дне озера — на глубине больше ста метров. Температура воды на поверхности в районе 14 градусов.