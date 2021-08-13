В США оценили шансы Прибалтики в случае предполагаемого конфликта с Москвой

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Надежда Квашенко
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По сценарию аналитиков, ядерные удары будут нанесены не по военным, а по гражданскому населению.

В США оценили шансы Прибалтики в случае предполагаемого конфликта с Москвой

Фото: depositphotos / mbangemann

Тема:
Северный поток — 2

Сценарий гипотетического нападения российских войск на Прибалтику представили американские эксперты. В случае молниеносных действий Москвы не поможет даже тактическое ядерное оружие НАТО. К такому выводу пришли аналитики в статье The National Interest.

«С началом ядерных ударов в ходе гипотетической войны в Прибалтике у НАТО будут гораздо более мощные стимулы свернуть свои ядерные операции, если не боевые действия в принципе, чем у России», — приводит цитату из статьи  «ИноСМИ».

Авторы исследования делают предположение, что российские войска могут избрать тактику рассредоточенного и стремительного наступления. При таком сценарии «ограниченные» ядерные удары будут нанесены не по сконцентрированным воинским формированиям, а по гражданскому населению.

Ядерный потенциал НАТО перестал быть сдерживающим фактором в случае предполагаемого конфликта с Россией — делают выводы американские аналитики.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам депутата украинского парламента, может помешать завершению работ по запуску «Северного потока-2».

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