Представитель МакSим раскрыла детали выписки певицы: «Предстоит долгий путь лечения»

Певица МакSим, почувствовав себя лучше после выхода из комы, упрашивала докторов перевести ее на домашнее лечение. Звезда не хотела находиться в больнице ни одной лишней минуты. Она мечтала поскорее обнять своих детей. Боялась, что произойдет нечто непоправимое. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова в Instagram.

Представитель дивы опубликовала трогательное фото, где МакSим позирует в объятиях дочерей — Александры и Марии. Женщина призвала молиться за певицу и пожелать ей сил и здоровья.

«Дорогие друзья! Спасибо за вашу доброту и вашу любовь! Нашу Марину (Реальное имя МакSим — Прим. ред.) выписали! С ней на дому будет профессиональная помощь. Конечно, к ее выписке готовились и ждали. Предстоит долгий путь восстановления и лечения. Пожелайте ей многая лета!» — подписала снимок Соколова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

Фанаты ликовали, узнав о возвращении звезды домой, к близким. Они отправили массу сообщений с признаниями в любви к МакSим.

«С возвращением, чудесная Мариночка!»

«Наконец-то все самое страшное позади. Мы очень все переживали!»

«Ура! Дома и стены лечат, легкого восстановления и здоровья!»

«Наша лапочка! Дай бог счастья!» — писали юзеры.

Газета.ру напоминает, что знаменитую певицу госпитализировали в середине июня после концерта в Казани. МакSим едва стояла на ногах и почти не могла дышать. Медики заподозрили COVID, однако результаты тестов оказались отрицательными. После ряда обследований у артистки выявили 40-процентное поражение легких. Из-за стремительно ухудшающегося самочувствия диву ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

В медикаментозном сне МакSим провела почти месяц. В начале августа представители звезды сообщили, что та пришла в себя и даже может говорить. В минувший понедельник артистку перевели из отделения реанимации в общую палату. Сегодня же ее отпустили домой.

Ранее 5-tv.ru рассказал о врачах, которым удалось спасти жизнь певице МакSим.