Представитель МакSим раскрыла детали выписки певицы: «Предстоит долгий путь лечения»

|
Виктория Андреева
1 817

Директор артистки Маргарита Соколова обрадовала фанатов нежным снимком дивы в объятиях дочерей. Прикоснуться к детям звезда мечтала больше всего на свете.

Представитель МакSим раскрыла детали выписки певицы: «Предстоит долгий путь лечения»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица МакSим, почувствовав себя лучше после выхода из комы, упрашивала докторов перевести ее на домашнее лечение. Звезда не хотела находиться в больнице ни одной лишней минуты. Она мечтала поскорее обнять своих детей. Боялась, что произойдет нечто непоправимое. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова в Instagram.

Представитель дивы опубликовала трогательное фото, где МакSим позирует в объятиях дочерей — Александры и Марии. Женщина призвала молиться за певицу и пожелать ей сил и здоровья.

«Дорогие друзья! Спасибо за вашу доброту и вашу любовь! Нашу Марину (Реальное имя МакSим — Прим. ред.) выписали! С ней на дому будет профессиональная помощь. Конечно, к ее выписке готовились и ждали. Предстоит долгий путь восстановления и лечения. Пожелайте ей многая лета!» — подписала снимок Соколова.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

Фанаты ликовали, узнав о возвращении звезды домой, к близким. Они отправили массу сообщений с признаниями в любви к МакSим.

«С возвращением, чудесная Мариночка!»

«Наконец-то все самое страшное позади. Мы очень все переживали!»

«Ура! Дома и стены лечат, легкого восстановления и здоровья!»

«Наша лапочка! Дай бог счастья!» — писали юзеры.

Газета.ру напоминает, что знаменитую певицу госпитализировали в середине июня после концерта в Казани. МакSим едва стояла на ногах и почти не могла дышать. Медики заподозрили COVID, однако результаты тестов оказались отрицательными. После ряда обследований у артистки выявили 40-процентное поражение легких. Из-за стремительно ухудшающегося самочувствия диву ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

В медикаментозном сне МакSим провела почти месяц. В начале августа представители звезды сообщили, что та пришла в себя и даже может говорить. В минувший понедельник артистку перевели из отделения реанимации в общую палату. Сегодня же ее отпустили домой.

Ранее 5-tv.ru рассказал о врачах, которым удалось спасти жизнь певице МакSим.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
73.47
-0.10 86.22
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:54
Мамаева обвинила няню своих детей в предательстве: «Я вам доверяла как матери!»
16:34
Бывший зек изнасиловал 13-летнюю школьницу, которую держал в заложниках
16:21
Голикова назвала срок выхода России на допандемийный показатель занятости
16:18
Блогеры Александр и Мася Шпак сообщили об официальном расторжении брака
16:08
Салфетка со слезами Месси выставлена на торги за миллион долларов
16:02
Более 700-т студентов стали победителями проекта «Профстажировки 2.0»

Сейчас читают

Жеребьевка БЕТСИТИ Кубка России: стали известны группы клубов РПЛ, соперники ЦСКА, «Динамо» и…
В Кремле раскрыли повестку переговоров Путина и Меркель в Москве
Били железным прутом: детали зверского убийства бизнесмена в Москве
Александр Васильев рассказал, каких женщин богатые мужчины хотят в содержанки
В Самаре оцепили территорию вокруг автомобиля с тротиловыми шашками

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака