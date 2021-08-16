Старший сын Авербуха отреагировал на прибавление в семье: «Хочу посмотреть»

Сын фигуриста и продюсера Ильи Авербуха от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой отреагировал на рождение у отца второго сына от актрисы Елизаветы Арзамасовой. Свой комментарий 16-летний Мартин оставил на странице девушки в Instagram под снимком с новорожденным братом и его счастливыми родителями.

«Эй, я тоже хочу посмотреть! Поздравляю!» — написал юноша.

У Арзамасовой и старшего сына Авербуха Мартина сложились теплые отношения, тем более, что разница между ними всего восемь лет.

О рождении у фигуриста и актрисы первенца стало известно 14 августа. После того как Арзамасова выложила фото с ребенком в соцсети, поклонники и коллеги не перестают поздравлять звездную пару с радостным событием.

Так, в числе поздравителей отметились Юлия Беретта, Татьяна Волосожар, Дарья Мороз, Влад Лисовец, Екатерина Волкова, Елизавета Боярская, Елена Валюшкина, Сарик Андреасян, Мирослава Карпович и многие другие медийные персоны.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, звезда сериала «Папины дочки», актриса Елизавета Арзамасова родила сына от фигуриста Ильи Авербуха. Для нее это первый ребенок, а для 47-летнего Авербуха — уже второй.

Позднее фигурист дал первое интервью после рождения сына, отметив, что у них получился настоящий богатырь весом 3 800 граммов и ростом 53 сантиметра. Имя малышу пара пока не придумала.