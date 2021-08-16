Актер или фигурист? Таролог предрекла судьбу сыну Арзамасовой и Авербуха

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова и прославленный российский фигурист Илья Авербух стали родителями. 14 августа пара сообщила о рождении наследника. Его имя пока остается в тайне. Но вот судьба малыша уже предопределена.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru таролог Марианна Абравитова отметила, что мальчика ждет звездное будущее. Конечно, внесут свою лепту знаменитые родители. Но характер ребенка таков, что он сам будет готов идти до конца ради достижения цели, ради победы.

«Судьба будет очень яркая. Это будет спортивный человек, потому что папа поглощен спортом. Но и от Лизы перейдут многие характерные черты», — подчеркнула эксперт.

Марианна Абравитова заметила, что тандем Арзамасова — Авербух очень удачный. Прежде всего с кармической точки зрения. Эти люди смогут воспитать прекрасного человека, привить ему главные жизненные ценности.

«Соитие двух ярких звезд дает третью звезду. Это династия, и мальчик будет звеном в этой династии. Он будет передавать поколениям звездный импульс. Судьба не будет простая: будет очень много труда, четкий распорядок, дисциплина. Каждая минута ребенка будет заполнена чем-то полезным, нужным. Авербух будет заниматься отдельно формированием мужского характера!» — заявила таролог.

Instagram @liza_arzamasova

URA.RU напоминает, что Елизавета Арзамасова и Илья Авербух состоят в отношениях несколько лет. Долгое время они не хотели раскрывать эту тайну. Правда вскрылась незадолго до свадьбы актрисы и фигуриста. Официально свой роман они узаконили 20 декабря 2020 года. Если ориентироваться на стандартные сроки вынашивания малыша — девять месяцев — становится понятно, что о грядущем пополнении влюбленные узнали незадолго до бракосочетания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как старший сын Ильи Авербуха отреагировал на рождение сводного брата.