Комбинезон и очки для плавания: Жорина возмутили требования СИЗО для адвокатов

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 028

Правозащитник считает, что ФСИН слишком много хочет от юристов.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Адвокат Сергей Жорин рассказал 5-tv.ru о требованиях российских СИЗО к правозащитникам для того, чтобы они могли посещать своих клиентов в условиях пандемии. Он показал костюм, который ему придется надеть, чтобы попасть в «Кремлевский централ».

«Такой вот малярный костюм: полностью комбинезон, бахилы, будет безусловно маска, очки надо иметь чуть ли не как подводные. Обязательно должен надеть капюшон. Никакие шапочки не принимаются. И плевать, что в жару будешь потеть. Никаких кондиционеров там нет», — пояснил юрист.

По его словам, это может стать большой проблемой для возрастных адвокатов, ведь перегрев плохо скажется на их здоровье. Кроме того, никаких раздевалок в СИЗО не имеется. Костюм можно надеть либо в машине, либо на лестнице в здании изолятора.

«Возникает вопрос: почему в таких костюмах не ходят сами сотрудники СИЗО? Они ходят в обычной своей одежде, максимум у них маска, и то на подбородке», — спросил Жорин.

По его мнению, такие данные правила являются издевательством над адвокатами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие легенды скрывает исправительно-трудовая колония «Кресты» в Петербурге.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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