Эксперт объяснил интерес украинской разведки к стрелковому оружию России
В Туле по подозрению в шпионаже был задержан с поличным агент спецслужб Украины. Насколько опасным может быть интерес Киева на наших оборонных предприятиях?
Фото, видео: Depositphotos / Grigorenko; 5-tv.ru
В Туле задержали агента спецслужб Украины, собиравшего данные о перспективном российском оружии. Он пытался выйти на работников оборонных предприятий, чтобы получить информацию о секретных разработках.
В качестве сотрудников одного из завода выступили оперативники ФСБ. Украинца взяли с поличным после получения ложных документов и денег. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Сейчас следователи ищут возможных сообщников подозреваемого.
Причина такого повышенного интереса Киева к российскому вооружению, в частности, к стрелковому, лежит в плоскости интересов третьих стран, считает военный эксперт Константин Сивков.
«Украина вряд ли сможет применить украденные технологические решения у себя, но она может предоставить ценные сведения странам НАТО», – заявил он в комментарии Деловой газете ВЗГЛЯД.
Сивков напомнил, что, например, в США в настоящее время выпускаются лишь модификации и клоны автомата Калашникова, базовая модель которого была принята на вооружение СССР еще в 1949 году.
В то же время главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко не исключает ситуативности действий украинского шпиона, потому что зачастую спецслужбы Незалежной действуют по принципу «украсть хотя бы что-то». Он обратил внимание, что Тула является одним из российских центров оборонного производства и тут находятся предприятия различной военной направленности, не только в части стрелкового вооружения. Поэтому среди версий, высказанных экспертом, есть и интерес Службы безопасности Украины (СБУ) или Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
«Украинские спецслужбы сильны в одном — в проведении диверсионно-террористических операций. Здесь, к сожалению для нас, у них очень хороший потенциал», — заявил Коротченко, добавив, что задержание агента показало «низкую оперативную квалификацию украинских спецслужб и их агентуры»
На основании этого эксперт пришел к выводу — вряд ли западные спецслужбы будут использовать для этого Украину, но если в руки украинцев попадет что-то интересно, то они со стопроцентной вероятностью передадут ее американцам или англичанам.
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