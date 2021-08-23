Эксперт объяснил интерес украинской разведки к стрелковому оружию России

Эфирная новость 2 982

В Туле по подозрению в шпионаже был задержан с поличным агент спецслужб Украины. Насколько опасным может быть интерес Киева на наших оборонных предприятиях?

Фото, видео: Depositphotos / Grigorenko; 5-tv.ru

В Туле задержали агента спецслужб Украины, собиравшего данные о перспективном российском оружии. Он пытался выйти на работников оборонных предприятий, чтобы получить информацию о секретных разработках.

В качестве сотрудников одного из завода выступили оперативники ФСБ. Украинца взяли с поличным после получения ложных документов и денег. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Сейчас следователи ищут возможных сообщников подозреваемого.

Причина такого повышенного интереса Киева к российскому вооружению, в частности, к стрелковому, лежит в плоскости интересов третьих стран, считает военный эксперт Константин Сивков.

«Украина вряд ли сможет применить украденные технологические решения у себя, но она может предоставить ценные сведения странам НАТО», – заявил он в комментарии Деловой газете ВЗГЛЯД.

Сивков напомнил, что, например, в США в настоящее время выпускаются лишь модификации и клоны автомата Калашникова, базовая модель которого была принята на вооружение СССР еще в 1949 году.

В то же время главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко не исключает ситуативности действий украинского шпиона, потому что зачастую спецслужбы Незалежной действуют по принципу «украсть хотя бы что-то». Он обратил внимание, что Тула является одним из российских центров оборонного производства и тут находятся предприятия различной военной направленности, не только в части стрелкового вооружения. Поэтому среди версий, высказанных экспертом, есть и интерес Службы безопасности Украины (СБУ) или Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Украинские спецслужбы сильны в одном — в проведении диверсионно-террористических операций. Здесь, к сожалению для нас, у них очень хороший потенциал», — заявил Коротченко, добавив, что задержание агента показало «низкую оперативную квалификацию украинских спецслужб и их агентуры»

На основании этого эксперт пришел к выводу — вряд ли западные спецслужбы будут использовать для этого Украину, но если в руки украинцев попадет что-то интересно, то они со стопроцентной вероятностью передадут ее американцам или англичанам.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
74.07
-0.29 86.78
-0.08
Женщины каких знаков зодиака обходятся мужчине дороже всего

Последние новости

17:05
В Бурятии задержали похитивших более 23-х миллионов рублей у внучки Чкалова
16:59
«Самую дорогую музыку мира» сыграли в Лондоне 12 скрипок Страдивари
16:54
Санитаров психбольницы в Ярославле обвинили в жестоком избиении пациентки
16:41
Мирные демонстрации противников санпропусков во Франции переросли в погромы
16:40
Любовь или созависимость? Психолог назвала главные причины неудач в личной жизни
16:35
Пламя отрезало путь к спасению туристам в двух санаториях Свердловской области

Сейчас читают

Женский чемпионат мира по хоккею 2021: Россия — Канада — 1:5, обзор матча, видео голов, 23 августа…
На Украине предложили не пускать Ротару на сцену из-за выступления в России
Олимпийская чемпионка Баюл объяснила отказ от гражданства Украины
Международная реакция на «прощальную» встречу Путина и Меркель
Кому из знаков зодиака ретроградный Уран принесет удачу и счастье

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака