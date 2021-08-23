Элджей оскорбил чувства Ивлеевой после расставания: «Не беси меня, я не твой!»

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Виктория Андреева
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Знаменитый рэпер выпустил новый трек, герой которой умоляет бывшую девушку оставить его в покое.

Элджей оскорбил чувства Ивлеевой после расставания: «Не беси меня, я не твой!»

Фото: Instagram @sayonaraboy

Рэпер Элджей выпустил новый трек после расставания со звездой проекта «Орел и решка», телеведущей Настей Ивлеевой. Фанаты приняли это за исповедь. Текст композиции показался им до боли знакомым и «жизненным».

Песня под названием «Она тебя любит» была записана в коллаборации со Славой Марлоу. Кажется, что Элджей описывает в ней историю любви с Настей, проблемы во взаимоотношениях и детали расставания. Если это действительно так, то становится ясно, что Ивлеева до последнего боролась за семью. А вот рэперу… рэперу она была не нужна.

«Не беси меня,

Не ходи за мной,

Не звони друзьям,

Я не твой

Слышишь, больше я не твой!» — говорится в тексте трека.

Там же проскальзывает мысль, что любимая девушка героя изменилась до неузнаваемости с момента первой встречи. Он умоляет ее отказаться от слежки, перестать воспринимать его «как пешку», не звонить друзьям, не искать, не плакать и не умолять.

«Прости, я орел, а ты — решка

Я устал тебе говорить…

Хватит так бежать за мной, ведь я уже остыл

Просто ты была одной их тех, кто первый сжег мосты навсегда», — зачитывает рэп Элджей.

Что именно произошло между телеведущей и музыкантом — не понятно до сих пор. Настя и Элджей в одном из последних интервью признались только в том, что после расставания сохранили дружеские отношения. Их роман продлился около трех лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Элджей подтвердил расставание с Настей Ивлеевой новым клипом.

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