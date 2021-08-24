Зеленский в слезах, граждане в обмороке: казусы парада Дня Независимости Украины

Парад в честь Дня Независимости Украины, которая отмечает 30-летие суверенитета после распада СССР не обошелся без происшествий и казусов. Мероприятие собрало не только обычных граждан и военных, но и четырех президентов страны.

На центральную улицу столицы Крещатик пришли тысячи горожан. Однако места оказалось для них мало, из-за чего случилась давка. Медики скорой не смогли оказать пострадавшим гостям, и это пришлось делать велополиции. Также в обморок упал солдат почетного караула, затем такой же инцидент произошел со служащим десантно-штурмовых войск.

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Один из граждан поджег себя прямо в толпе. Неравнодушные гости мероприятия потушили пострадавшего, и он остался жив.

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Бывший президент Украины Петр Порошенко, а ныне депутат Верховной рады, чуть было не уснул во время парада. Похоже, что скучно на празднике было и другому бывшему президенту Виктору Ющенко. На кадрах трансляции видно, что он тоже незаметно вздремнул.

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К слову, колонна военных по Крещатику прошла с 30-метровым государственным флагом новым строевым шагом. Украинская армия решила отказаться от прусского, чтобы «избавиться от советского прошлого». Кроме украинских военных в параде приняли участие военнослужащие из десятков зарубежных стран: США, Великобритании, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Словакии, Финляндии, Чехии и Швеции.

А нынешний президент страны Владимир Зеленский прослезился во время театрализованного представления на тему истории страны от Крещения Руси до наших дней. Лидер Украины не смог сдержать эмоций, когда девочка с цветами, подарила военнослужащему букет цветов.

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Пришедшие же на парад националисты решил посмеяться над президентом. Они принесли на мероприятие плакаты и игрушки в виде лягушек. Именно это животное, по их мнению, является альтер-эго Зеленского.

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Однако были и более радикально настроенные граждане. Они зажгли фаеры и выкрикивали националистические лозунги.

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Но несмотря на все это граждане смогли и посмеяться. Во время выступления Зеленского на трибуне на экране за его спиной неожиданно появился танцующий маленький мальчик. Возможно, ребенок вдохновился военным парадом и пытался скопировать марш военных.



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Ранее 5-tv.ru писал о том, к каим итогам пришла Украина в день 30-летия независимости.