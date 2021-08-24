Распад и нищета: что празднует Украина в день 30-летия независимости?

Украина отмечает 24 августа 30-летие независимости, обретенной после распада СССР. Однако, считают аналитики и эксперты, итоги этих лет неутешительные. Страна переживает кризис, экономический и политический, а прогнозы на будущее оставляют желать лучшего.

К чему привел антироссийский курс?

В 1991 году Верховный совет УССР принял постановление о провозглашении независимости Украины, вступившее в силу сразу после принятия, а также Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря 1991 года подтвердили граждане на всеукраинском референдуме. Уже тогда страна взяла антироссийский курс, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, и это положило начало многим проблемам.

«30 лет назад, несмотря на заявление о том, что будут создаваться государство граждан, на Украине начало создаваться государство наций. <…> Вначале стали создавать государство украинской нации, а потом решили, что надо создавать и саму нацию, и это вступило в противоречие с интересами населения. В результате государство так и не начавшись, начало разваливаться», — считает эксперт.

Он пояснил, что доктрина «украинства» в те времена предполагала, что Россия стала врагом. И эта тенденция продолжается — в июле с подачи президента Владимира Зеленского был принят законопроект о коренных народах, к которым русские, по мнению Киева, не относятся.

«Поскольку экономика была записана на общесоюзной и российской, то экономические показатели не могли не рухнуть, и они рухнули», — пояснил Ищенко.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; doroga.ua; Facebook @IschRostVl; 5-tv.ru

При этом, полагает украинский политолог Владимир Корнилов, страна имела хорошие стартовые возможности для процветания.

«Когда стартовала Незалежность, у Украины были равные и даже преимущественные возможности по сравнению с соседями и даже в некотором роде по сравнению с РФ. <…> Другие смогли преодолеть распад, худо бедно растут, развивают экономику, а Украина продолжает свое падение», — считает он.

За экономикой пострадала и демография, и на данный момент Украина — «мировой лидер по вымиранию», утверждает директор Института политических исследований Сергей Марков. По его словам, вместе с Молдавией она борется за позицию самой бедной страны Европы

«Когда распался СССР, было 52 миллиона человек. Два года назад, по косвенным подсчетам, население около 29 миллионов человек. После ковида несколько миллионов были вынуждены вернуться с низкооплачиваемых мест из стран Евросоюза, где они работали — сейчас население составляет 32-33 миллиона», — рассказал эксперт.

Кроме того, в стране произошла ликвидация высокотехнологических отраслей экономики, в то время как во времена СССР на Украине было очень развито авиастроение, военно-промышленный комплекс, космическое строение, машиностроение, атомная, энергетическая промышленность, судостроение.

«Украина превратилась в слаборазвитую страну Третьего мира, которая уступает по уровню развития и по уровню доходов большей части африканских стран», — подчеркнул Марков.

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; www.globallookpres.com/ Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Политолог Сергей Михеев считает, что Украина по-просту оказалась не готова к государственности, самостоятельности.

«Нет элиты, которая действительно на государственном уровне может осознать интересы Украины как независимого государства, нет соответствующей воли и профессиональных навыков для того, чтобы государственное правление осуществлять», — утверждает он.

По его мнению, от одного президента к следующему, которых с 1991 года сменилось шестеро, снижается качество управления. Все это время у страны была идея фикс освободится от зависимости от Москвы, но в конечном итоге она попала в абсолютную зависимость от «других хозяев». При этом, если с Москвой, ранее власти могли говорить на равных, то с «этими людьми» они вынуждены говорить в позе «младших подползающих», считает Михеев.

Фото, видео: day.kyiv.ua; 5-tv.ru

На данный момент совокупный внешний госдолг Украины составил более 54,3 миллиарда долларов (в 2020 году — 60,8%), из них более 45 миллиардов — собственно госдолг, остальное — гарантированный государством долг.

Фиктивная независимость

Экономический распад тесно связан с политическими потрясениями: Оранжевой революцией 2004 года и Евромайданом 2013. И за это во многом ответственен Запад.

«Их кураторы по большому счету довели ситуацию до гражданской войны, до экономического кризиса, до абсолютной неразберихи в целеполагании. Эксперименты по созданию новой истории и полная каша в голове», — высказался Сергей Михеев.

Ключевые вопросы войны и мира решаются диктатором Украины, которым выступают спецслужбы США, Великобритании и Канады. Назначения силовиков принимает вовсе не президент. Сергей Марков полагает, что настоящий суверенитет был утерян семь лет назад.

«США напали на Украину, начали гибридную войну. В течение нескольких месяцев эта огромная сверхдержава разгромила маленькую бедную страну. Все остальные страны не успели даже сообразить, что происходит. Другие страны НАТО поддержали эту агрессию. В результате США выиграли быструю маленькую победоносную войну, разгромили Украину, установили оккупационный гибридный режим. Сегодня такой страны, как независимая Украина не существует, а существует полуколониальная зависимая Украина», — отметил он.

Фото, видео: ТАСС / Роман Зубов, 5-tv.ru

Будущее «незалежности»

В День Независимости по стране пройдет 150 различных мероприятий — Киев щедро потратил деньги на концерты иностранных артистов, оперу и балет, танцы, световые и дрон-шоу, яркие фейерверки.

«30 лет восстановления независимости Украины. Сегодня все видят: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных, демократических государств. Мы уверенно смотрим в будущее, ведь у нас — вековой опыт борьбы за свободу. С Днем Независимости, родная Украина! Мы тебя не подведем!» — обратился к гражданам в своем Twitter-аккаунте Зеленский.

Однако, праздновать нечего, утверждает украинский политолог Андрей Золотарев.

«Знаете, когда множатся проблемы, их пытаются перебить звуком фанфар. Проведение парада целесообразно, когда надо показать армию и куда идут деньги и военный сбор», — обозначил политолог.

По его мнению, энная сумма утечет в карманы чиновников, а такие события как нельзя лучше прикроют механизм их получения.

«К сожалению, все что связано с деньгами, подвергается распилу, откатам. И Украина здесь в числе лидеров среди постсоветских стран, поскольку размеры откатов доходят до 40%», — отметил украинский эксперт.

Фото, видео: ТАСС / Zuma\TASS; 5-tv.ru

Золотарев также считает, что на фоне значительных трат Зеленский выглядит более солидным, а это должно добавить проценты в постоянно падающий рейтинг лидера Незалежной: опросы, проведенные социологической группой «Рейтинг», свидетельствуют лишь о 27,2% жителей Украины, готовых его поддержать.

«Естественно, показать тем, кто сомневается, что он (Зеленский — Прим.ред.) эффективен, показать, что президент у нас взрослый во всех отношениях», — подытожил Андрей Золотарев.

Будущее Украины в день 30-летия независимости нельзя назвать радостным. Такое мнение выразил Владимир Корнилов.

«Я считаю, что будущее безрадостное. Отцы-основатели заложили фундамент, который предопределяет все нынешние беды и проблемы. <…> Теперь мы наблюдаем силовой кровавый распад этой страны. Я боюсь, что на нынешней ситуации дело распадом не остановится. С каждым новым Майданом, с каждым новым социально-экономическим потрясением, этот процесс будет продолжаться и расширяться», — резюмировал эксперт.

Фото, видео: Depositphotos / kornilov1968; Twitter @kornilov1968; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что журналисты с заклеенными скотчем ртами прошли маршем в центре Киева. Так они призвали остановить убийство свободы слова.