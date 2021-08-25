Соседи вероятного убийцы Насти Муравьевой попытались подловить его в ходе обыска

Жители многоквартирного дома в Тюмени, где прошли обыски по делу об убийстве восьмилетней Насти Муравьевой, не могут поверить, что предполагаемый преступник мог находиться так близко. Во время следственных действий они пытались узнать, где находится подозреваемый. По мнению соседей, когда силовики выносили вещдоки, они могли ввести вероятного маньяка тайком.

«Задним ходом провели убийцу! Там свободно все»;



«Он должен быть в наручниках. Где здесь убийца?»;



«Прямо под носом был! Оказывается, эта мразь жила рядом с нами!» — закричали жители.

По данным 5-tv.ru, стражам порядка пришлось провести обыски в более чем 20 квартирах. Входную дверь в помещение, где служебная собака взяла след, пришлось вскрывать. В квартире нашли пятна на ковре, а также провод, похожий на тот, которым был связан ребенок.

Следователи также просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных во дворе дома. Они заметили подозрительного мужчину. Позже в СК уточнили, что на причастность к убийству следователи проверяют 40-летнего мужчину. По предварительным данным, в последние годы занимается изготовлением мебели, и не исключено, что ранее он был сотрудником силовых структур.

Настя Муравьева пропала в Тюмени 30 июня. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли через полтора месяца — 19 августа. Труп школьницы лежал у озера Оброчное в 2,5 километрах от ее дома. Причина смерти девочки устанавливается. По одной из версий, напасть на ребенка мог педофил, проживающий с ней в одном доме.

Как писал 5-tv.ru, криминалист Дмитрий Кирюхин рассказал о характере убийцы Насти Муравьевой.