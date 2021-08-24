Тюменский душегуб: криминалист рассказал о характере убийцы Насти Муравьевой

Девятилетняя Настя Муравьева пропала в июне 2021 года. По Тюмени и области ее искали сотни человек, включая правоохранителей, сотрудников МЧС, волонтеров и неравнодушных местных жителей. Тело девочки нашли в районе Лесобазы 19 августа. Ее рот был заклеен скотчем, а руки связаны шнуром. Следователи сразу заявили о насильственном характере смерти. Но что именно произошло с ребенком, неясно до сих пор.

По предварительным данным, вероятно в городе охоту на детей возобновил серийный убийца. За последние 20 лет здесь пропали девять подростков. Удалось найти останки лишь трех из них, включая Настины. Изучив детали нераскрытых преступлений, бывший консультант ГУ криминалистики СКР Дмитрий Кирюхин, попытался составить психологический портрет убийцы несчастной школьницы.

Одинаковый почерк

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru эксперт отметил, что не зная точной причины смерти Муравьевой, дать правильную характеристику маньяку довольно сложно. Как и сказать, имеет ли он отношение к преступлениям, совершенным в регионе за последние 20 лет. Однако некоторые детали все же на это указывают.

Известно, что с 1997 по 1999 годы в Тюмени бесследно исчезли три девочки: 16-летняя Люба С., 13-летняя Ира К. и 12-летняя Алена И. В 2001 году пропала 11-летняя Софья Т., а в 2002-м — 13-летняя Аня Б. Тела последних двух обнаружили. С 2008 по 2010 годы пропали восьмилетний Эдик А., 12-летняя Настя Л. и 11-летняя Аня А. Никого из них не нашли до сих пор. Последней похищенной была девятилетняя Настя.

«Очень похожий почерк везде. Всех похищенных длительное время удерживали до убийства», — отметил Кирюхин.

Кроме того, он пояснил, что у Насти Муравьевой, как и у других похищенных была необычная внешность. Все пропавшие имели проблемы с глазами: кто-то носил очки, у кого-то глаза были раскосыми, у кого-то травмированными.

«Все в Тюмени массово говорят по поводу косоглазия детей. Это, конечно, характерный признак. Но насколько этот признак важен для маньяка, что он их выбирает именно по этому признаку, тут надо еще разбираться», — уточнил криминалист.

На то, что во всех случаях мог действовать один и тот же преступник, указывает и другой факт: около 20 лет назад с того же места, откуда пропала Настя Муравьева, исчезла одна из вышеперечисленных девочек. Ее нашли задушенной. Если экспертиза подтвердит, что девятилетнюю школьницу лишили жизни таким же способом, сомнений в том, что в Тюмени орудует маньяк, почти не останется.

«Убийца почерк практически никогда не меняет. В процессе все может произойти, конечно. Но если он душит, он не станет резать ножом. Это 100%. <…> Я знаю, что два трупа не были изнасилованы. Он их похищает по какой-то причине, но не для сексуальных потребностей», — пояснил Дмитрий Кирюхин.

Уголовник или примерный семьянин?

По мнению эксперта, совершить убийство могли лишь два человека. У них разные психотипы и характеристики. Когда станет известна точная причина гибели Насти Муравьевой, из указанных можно будет выбрать одного.

Если девочку зарезали, изнасиловали и расчленили, то следует искать человека в возрасте от 30 до 40 лет, считает Кирюхин. Потрошителя, который ранее был судим за тяжкие насильственные преступления и проживает неподалеку от места пропажи ребенка — в радиусе до двух километров. Убийцу, который очень импульсивен.

Если Муравьеву задушили, не нанося тяжких телесных повреждений, то следует искать человека старшего возраста — от 40 лет. Не исключено, что такой убийца может быть не судим или иметь лишь незначительные проблемы с законом. Вероятно, у него есть супруга и дети того же возраста, что была его жертва. Есть вариант, что у такого преступника не одна недвижимость: у него должно быть место, где можно прятать похищенных подростков.

«Он до сих пор в Тюмени. Он читает все, что вы пишите про него, что я говорю», — заметил специалист.

Как бы то ни было, Дмитрий Кирюхин призывает граждан не делать поспешных выводов и дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы. Когда следователи огласят детали дела, можно будет выдвигать теории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дядя трагически погибшей Насти Муравьевой умер возле ее стихийного мемориала.