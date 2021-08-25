Подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой в Тюмени работал в милиции

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Алиса Маркова
Эксклюзив 2 191

Житель Тюмени был задержан спустя почти неделю после обнаружения тела школьницы. В содеянном подозреваемый уже сознался.

Подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой в Тюмени работал в милиции

Фото: ТАСС / Денис Моргунов

Тема:
Пропавшие в Тюмени дети

Подозреваемый в зверском убийстве восьмилетней Насти Муравьевой в Тюмени работал в милиции с сентября 2009 по весну 2011 года в должности сержанта, но полицейским так и не стал. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по данным Telegram-канала «Тюмень № 1», 40-летний мужчина сознался в преступлении в отношении девочки. В то же время он отрицает свою причастность к пропаже других детей в городе.

Местный житель был задержан спустя почти неделю после обнаружения тела Насти Муравьевой. В его квартире были проведены обыски. В ходе них, предварительно, был найден такой же провод, как и тот, которым была связана погибшая девочка. Также сообщалось о следах крови на ковре.

По неподтвержденной информации, он проживал в соседнем доме и, предполагается, что Настя туда ходила из-за возможности бесплатного доступа в интернет.

ТАСС / Денис Моргунов; 5-tv.ru

В настоящий момент известно, что мужчина задержан на 48 часов. Пока есть только косвенные доказательства, после получения результатов ДНК-экспертизы будет принято окончательное решение.

Тело девочки было обнаружено 19 августа, спустя полтора месяца после исчезновения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», расследованием занимается центральный аппарат СКР.

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