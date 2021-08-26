Коллега о подозреваемом в убийстве школьницы в Тюмени: «У него мрак какой-то»

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 2 018

Виталий Бережной пришел в мебельный цех в начале года и вел себя, хоть и нагловато, но работник был отменный.

Фото, видео: ТАСС / Денис Моргунов

Тема:
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Нагловатый, но при этом работящий. Так охарактеризовал задержанного по подозрению в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой в Тюмени его коллега. Артур Ташкалов в интервью 5-tv.ru отметил, что Виталий Бережной пришел в мебельный цех ориентировочно в начале года, после новогодних праздников.

«Ну, такой он, работяга-работягой. Вел себя, конечно, нагловатый такой. Наглость у нас — это значит уже безнаказанность, потому что он уже сколько времени находился, может, что-то произошло у него в голове, что он уже думает, что не накажут или не найдут его. Так знаете, наглый человек ведет себя бесстрашно», — рассуждает мужчина.

Никаких изменений в поведении коллеги работники цеха до последнего времени не замечали. Однако недавно обратили внимание на неожиданно появившееся спокойствие и отсутствие агрессии.

«Знаете, я его до этого не видел, наверное, месяц. Я работаю с другой стороны. Я прохожу как-то мимо, вижу. Кто-то мне из ребят сказал, что он вел себя не агрессивно, а знаете, пассивно себя что ли, более уверенно как-то в себе. Знаете, что как будто что-то ему адреналина дало. Психологическое внутри него что-то произошло, по поведению, если бы начали обыскивать, начали опрашивать, следователи все равно его нашли бы», — добавляет Ташкалов.

Бережного работники цеха подозревали и в употреблении наркотических веществ или алкоголя и даже якобы видели частенько в нетрезвом состоянии. На Ташкалова он произвел впечатление несерьезного человека.

«По-моему, я общался с ним. Даже если вспомнить три месяца назад проходил. я со знакомым разговаривал, он подошел, мы общались. Он, знаете, какой-то где-то в облаках, знаете… Он задумчивый, но и знаете, у него мрак какой-то, ничего не видит, что завтра будет или завтра, послезавтра», — пояснил мужчина.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 40-летний бывший сержант милиции, а ныне сборщик мебели, Виталий Бережной признался в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой. Его задержали накануне. На след подозреваемого вывела коробка из-под бытовой техники, в которой было найдено тело девочки. Именно эту технику устанавливали в изготавливаемую в цеху мебель.

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