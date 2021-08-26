Убитая тюменская школьница жила в адских условиях и постоянно голодала

Трагически погибшая в Тюмени школьница жила в ужасных условиях. За девочкой никто не присматривал. Порой ей даже не хватало еды. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала Нурия Володина — соседка несчастной.

Известно, что жертва опасного убийцы была не единственным ребенком в семье. Мама бросила наследников и уехала в неизвестном направлении, а папа и бабушка, на плечи которых легли все заботы, буквально ушли в запой. Состояние и здоровье детей их, судя по всему, мало волновало.

Нурия Володина рассказала, что неоднократно жаловалась в органы опеки. Она умоляла изъять ребят из пьющей семьи. Говорила, что кормить малышей приходится соседям. Да и то, не всегда те соглашаются. Погибшая девочка, к примеру, совсем не доверяла посторонним. Уговорить ее пообедать или поужинать было большой проблемой.

«Папа пьет, бабушка пьет. Папа — судимый за убийство! Я не знаю, почему опека дала им детей. Дети в 5:00 встают, ходят по улице, по этажу, высыпают „бычки“ в банках, собирают „бычки“. Я сколько раз говорила: „Куда собираешь?“ — „Папе надо курить“. Я бегала в опеку, но они ноль внимания. Ноль! Я три раза бегала», — сокрушалась соседка погибшей.

Женщина призналась, что очень переживала за детей. Она сожалеет о том, что погибшую школьницу не смогли спасти. Володина заявила, что будь ее воля, забрала бы к себе всех соседских малышей. О гибели школьницы Нурия, как многодетная мать, говорит с комом в горле.

Расчлененное тело тюменской школьницы в районе Лесобазы нашли 19 августа. Ребенок пропал еще в конце июня. Искали девочку и волонтеры, и полицейские, и местные жители. Все до последнего надеялись увидеть ее живой.

По результатам оперативно-следственных мероприятий, стражам правопорядка удалось задержать подозреваемого в убийстве ребенка. По версии следствия, 40-летний Виталий Б., находясь в невменяемом состоянии, встретил девочку в подъезде дома, заманил к себе в квартиру, связал, изнасиловал и убил. На протяжении нескольких дней вероятный душегуб хранил останки несчастной в холодильнике. Потом решил избавиться от них, сложив в пакет и коробку.

Подозреваемый в убийстве школьницы сейчас находится под стражей. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.