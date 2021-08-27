Экс-участница Comedy Woman раскрыла правду о «дружбе» в коллективе

Юмористка Елена Борщева больше четырех лет работала в звездном коллективе Comedy Woman. Для нее этот проект был таким же важным, как КВН. Артистка вложила много сил в развитие шоу, творчеству посвящала всю себя. Она была готова рисковать. Но усердия и рвения никто не оценил. В интервью телеведущей Елене Ханге звезда призналась, что ее фактически «выжили».

«Все зарождалось по большой любви и дружбе. Как часто бывает, пока не приходят большие деньги…» — огорченно вздыхала Борщева.

Она рассказала, что отношения в коллективе всегда были напряженными. Со слов Елены, все участницы делились на две условные большие группы: те, кто имел семью и детей, и те, кто был одинок.

«Этим двум частям не понять друг друга», — пошутила юмористка.

Борщева добавила, что родив малыша, стала ценить каждую минуту. Работе она могла уделять только строго отведенное количество часов. Девочки из Comedy же частенько превращали репетиции в посиделки с кофе и перекурами — Елена от этого страдала. Она просила коллег быть более собранными, но их мало волновало чужое мнение. Не сошлась артистка во взглядах и с руководителем коллектива — Натальей Еприкян.

Instagram @lenaborshcheva

Елена отметила, что начальница все время пыталась «ставить ее на место». Хотя никаких особых требований к работе звезда не предъявляла. Промучавшись какое-то время, артистка решила отказаться от проекта ради собственного спокойствия.

Единственное, чему очень рада Борщева, — ей удалось сохранить теплые приятельские отношения с Натальей Медведевой и Надеждой Ангарской, которые также работали над громким проектом.

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