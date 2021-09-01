Названа причина смерти вдовы главного цыгана СССР Николая Сличенко

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 329

Актриса Тамилла Агамирова всего на два месяца пережила супруга. Ей было 93 года.

Фото, видео: Кадр из фильма "Кёр-оглы" (1960); www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Вдова художественного руководителя театра «Ромэн» Николая Сличенко — актриса Тамилла Агамирова — скончалась из-за тяжелой продолжительной болезни. Об этом 5-tv.ru сообщил ее коллега Роман Грохольский.

Заслуженный артист РФ с сожалением констатировал, что все чаще стали уходить основоположники его любимого цыганского театра. Тамиллу Суджаевну он боготворил.

«Да, в возрасте человек был, болел. Уходят наши старички…» — констатировал Грохольский.

Актер уточнил, что последние годы вдова Сличенко практически не появлялась на сцене — не позволяло здоровье. Когда и где состоится церемония прощания с Агамировой и в каком формате она пройдет, Роман Грохольский пока не смог уточнить. Известно, что последние дни своей жизни звезда провела в доме в поселке Николина Гора Московской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова умерла на 94-м году жизни, спустя два месяца после кончины Николая Сличенко. Незадолго до трагедии худрука госпитализировали в тяжелом состоянии. Выяснилось, что у него были проблемы с легкими. Стабилизировать состояние творца не удалось даже в отделении реанимации. Ему было 86 лет.

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Названа причина смерти вдовы главного цыгана СССР Николая Сличенко

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