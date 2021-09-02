Стала известна стоимость обучения дочери Юлии Началовой
Девушка ходит в одну из лучших элитных школ российской столицы.
Фото, видео: Instagram @taisianachalova
Пятнадцатилетняя Вера Алдонина, дочь скончавшейся певицы Юлии Началовой, в этом году перешла уже в девятый класс. Юная леди ходит в элитную школу «Интеграция XXI век», которую журнал Forbes включил в ТОП-10 лучших частных школ Москвы.
Образование там прекрасное, спору нет, однако учеба в такой школе стоит денег — за год администрация просит 768 тысяч рублей. С помощью нехитрых расчетов можно вычислить, что за 11 лет обучения будет потрачено почти восемь с половиной миллионов рублей. И это все — просто школа.
Финансовым вопросом занимаются, по заверениям издания «Дни.ру», бабушка и дедушка Веры. Анна Исаева, представительница Юлии Началовой рассказала, что при выборе школы для девочки руководствовались не только профессионализмом учительского состава, но и банальным кумовством — в школе работает тетя самой певицы.
«Верочке добираться до школы не очень удобно — минут 50 уходит на дорогу. Но это стоит того — школа реально очень хорошая, с качественным образованием. Что касается стоимости обучения, то у каждого существуют какие-то личные условия по оплате», — добавила представительница.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мама Началовой показала архивное видео с дочерью с записью первой телепрограммы, героиней которой стала тогда еще будущая певица.
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