Стала известна стоимость обучения дочери Юлии Началовой

Пятнадцатилетняя Вера Алдонина, дочь скончавшейся певицы Юлии Началовой, в этом году перешла уже в девятый класс. Юная леди ходит в элитную школу «Интеграция XXI век», которую журнал Forbes включил в ТОП-10 лучших частных школ Москвы.

Образование там прекрасное, спору нет, однако учеба в такой школе стоит денег — за год администрация просит 768 тысяч рублей. С помощью нехитрых расчетов можно вычислить, что за 11 лет обучения будет потрачено почти восемь с половиной миллионов рублей. И это все — просто школа.

Финансовым вопросом занимаются, по заверениям издания «Дни.ру», бабушка и дедушка Веры. Анна Исаева, представительница Юлии Началовой рассказала, что при выборе школы для девочки руководствовались не только профессионализмом учительского состава, но и банальным кумовством — в школе работает тетя самой певицы.

Instagram @taisianachalova

«Верочке добираться до школы не очень удобно — минут 50 уходит на дорогу. Но это стоит того — школа реально очень хорошая, с качественным образованием. Что касается стоимости обучения, то у каждого существуют какие-то личные условия по оплате», — добавила представительница.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мама Началовой показала архивное видео с дочерью с записью первой телепрограммы, героиней которой стала тогда еще будущая певица.