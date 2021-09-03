Шуфутинский и Клявер отметили «день рождения» осени третьего сентября

Песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» стала невероятно популярной в интернете и разлетелась на мемы в социальных сетях. Сам исполнитель весьма благосклонно относится к подобной славе и порой с удовольствием смотрит новые публикации, карикатуры и пародии на себя и композицию.

И чтобы лишний раз напомнить поклонникам о себе, артист совместно с бывшим участником дуэта «Чай вдвоем» Денисом Клявером записали трек, куда частично вошли два главных хита исполнителей — «Третье сентября» и «День рождения твой». Видео с итогами творческой коллаборации появилось на YouTube.

«Нельзя 3-го сентября просто так взять и не поздравить всех с третьим сентября! Календарные праздники — это здорово, но это не значит, что веселиться можно только по расписанию. Мы, артисты, любим импровизацию и на сцене, и в жизни, и всем советуем не ограничивать себя какими-то рамками», — пояснил Клявер.

Пользователи сети оценили шутливую выходку исполнителей и одарили их в комментариях к видео потоками теплых признаний и ответными поздравлениями.

«А если день рождения третьего сентября — то это уже мегапраздник какой-то»;

«Такие брутальные мужики, а поют с такой нежностью»;

«И вас поздравляем с Шуфутиновым днем», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер песни «Третье сентября» раскрыл секрет ее популярности.