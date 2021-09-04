Соседов оценил заявление Салтыковой о «глупом» браке Азизы: «Все люди разные»

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 1 214

Музыкальный критик в беседе с 5-tv.ru подчеркнул, что осуждая людей, нужно брать во внимание все обстоятельства.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Сергей Соседов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru прокомментировал заявление Ирины Салтыковой о «глупом поступке» Азизы. В свои 57 лет певица отважилась выйти замуж за 40-летнего «итальянца» Алессандро, который на деле оказался Сашей Соколовым из Липецка. Салтыкова указала коллеге по цеху на абсурдность ее брака с молодым и тем более желании молодоженов обзавестись потомством.

«Считаю, что в моем возрасте выходить замуж — это глупый поступок. Если хорошо, то просто живи с человеком. Рожать в моем возрасте — тоже глупость», — заявила 55-летняя Салтыкова в эфире шоу на федеральном канале.

Музыкальный критик высмеял отношение исполнительницы хита «Голубые глазки» к зрелым бракам. По его мнению, что неприемлемо для одних, может обернуться счастьем для других.

«Печать в паспорте — это не гарантия любви и вечного счастья», — напомнил журналист.

Узаконивание отношений Азизы и ее молодого мужа Сергей считает совершенно оправданным в случае развода. К планам молодоженов обзавестись детьми — супруги уже подобрали суррогатную мать — Соседов отнесся положительно, приведя в качестве образцовой «возрастной» семьи чету Пугачева-Галкин.

«Дети — никогда не помеха. У Азизы нет детей, но она всегда хотела быть матерью. Пусть молодые сами решат», — отметил критик.

По словам музыкального эксперта, осуждая людей, нужно принимать во внимание все обстоятельства, в которых они оказались и не судить по себе.

«Все люди разные, и то, что для одних глупо, совершенно не глупо для других. Глупо высказывать свои суждения о том, что это глупо», — резюмировал Сергей Соседов.

Как ранее писал 5-tv.ru, Азизу заподозрили в организации скандала с разоблачением ее молодого супруга.

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