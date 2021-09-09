Международная реакция на гибель Евгения Зиничева при спасении режиссера

Мировые СМИ отреагировали на смерть Евгения Зиничева. Информацию о гибели министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий опубликовали ведущие иностранные издания: немецкая газета Bild, американские телеканалы CNN и Bloomberg, британские BBC и The Guardian, китайский SCMP, канадская газета Lapresse, арабоязычная Alarabiya, французские Paris Match и агентство France-Presse (AFP).

«Российский министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев скончался при спасении человека во время учений», — сообщает в своем твите AFP.



Twitter @afpfr

Ссылаясь на российские информагентства, иностранные журналисты отмечают, что Евгений Зиничев погиб в результате несчастного случая во время учений в Арктике.

Практически все издания ссылаются, в том числе и на Кремль, приводя слова официального представителя президента России Дмитрия Пескова о «большой потере». В зарубежной прессе также подчеркивают, что Путина и Зиничева связывала «многолетняя совместная работа, длительная карьера в органах госбезопасности России».

В британской корпорации BBC подчеркнули, что гибель Зиничева стала первым в истории современной России случаем смерти действующего федерального министра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что погибший с главой МЧС режиссер Александр Мельник ранее снял фильм, герой которого падает со скалы.