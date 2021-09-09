Убитая горем Пугачева прятала слезы на церемонии прощания с Красновым

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 453

Знаменитый сценограф был добрым другом Примадонны российской эстрады. Его смерть стала для певицы серьезным ударом.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем

Примадонна российской эстрады, певица Алла Пугачева тяжело переживает смерть своего близкого друга, гениального сценографа Бориса Краснова. Народная артистка СССР сегодня лично присутствовала на похоронах талантливого творца. Она плакала от горя, но старательно прятала слезы от людей, прикрываясь руками и береткой. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

Борис Краснов сотрудничал с Пугачевой долгие годы. Он был ее любимым художником-постановщиком. Сценограф поставил, в частности, «Рождественские встречи» с дивой в главной роли. На церемонии прощания Аллу Борисовну поддерживал супруг Максим Галкин. Он не отходил от своей Примадонны ни на секунду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около десяти лет Краснов боролся с тяжелой болезнью. В 2011 году он перенес два инсульта, его частично парализовало. Медики опасались, что гений вообще не сможет восстановиться. Но тот старательно держался за жизнь, его состояние на время стабилизировалось.

В начале 2021 года Бориса Краснова госпитализировали с подозрением на COVID, у него выявили пневмонию. В июне у сценографа случился еще один инсульт. Сердце гения остановилось около 1:30 во вторник, 7 сентября. Творцу было 60 лет.

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