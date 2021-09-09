Как выглядит могила Бориса Краснова, на которую принесли сотни красных роз

|
Ирина Дряхлова
Эксклюзив 1 407

Известного сценографа похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем, 5-tv.ru

Бориса Краснова похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. На могилу сценографа принесли десятки траурных венков и сотни цветов. Место упокоения Краснова буквально усыпали алыми розами.

Церемония прощания с Борисом Красновым прошла 9 сентября. Сценограф, декоратор и постановщик шоу умер в возрасте 60 лет. Борис Краснов работал со многими звездами шоу-бизнеса. В 90-е он сотрудничал с певцом Валерием Леонтьевым и сделал декорации для легендарного концерта «По дороге в Голливуд». Это шоу сравнивают с лучшими зарубежными постановками. Краснов успел поработать и с зарубежными знаменитостями — Элтоном Джоном, Сарой Брайтман, группами Deep Purple, Modern Talking и Abba.

Его также называли любимым сценографом Аллы Пугачевой. Певица, как и сотни родственников и близких Краснова, пришла проводить его в последний путь.

5-tv.ru

Во время прощания с отцом с речью выступила его дочь — 29-летняя Дарина Краснова. Девушка трогательно рассказала, что отец был хорошим человеком, а жизнь — слишком жестока. Она попросила собравшихся простить ее папу.

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
73.13
-0.31 86.47
-0.44
Ледяная монументальность! Совет дня на четверг, 9 сентября, по системе Ба...

Последние новости

18:16
Зря Павел рассказал про страпон: Стало известно, почему хотят убить Алану Мамаеву
18:04
Хейтеры осудили Волочкову за «позднее» поздравление крестницы с днем рождения
17:42
Лавров назвал «шизофренией» отношение Киева к нормандскому формату и Донбассу
17:35
Тысячи парижан собрались в центре города, чтобы проститься с Жан-Полем Бельмондо
17:25
На новом этапе: директором Курчатовского института назначен Марат Камболов
17:10
Оля Серябкина показала на съемках свой округлившийся живот

Сейчас читают

Волейбол. Мужчины. Чемпионат Европы. Россия — Македония — 3:0. Обзор матча
Церемония прощания с Борисом Красновым началась в Москве
Школьница инсценировала свою смерть в Красноярске и умерла
Пописавшая под елочкой Волочкова опубликовала интимные снимки в знак протеста
Венера в гостях у Марса: какие сюрпризы готовит сентябрь знакам зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака