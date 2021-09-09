Как выглядит могила Бориса Краснова, на которую принесли сотни красных роз

Бориса Краснова похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. На могилу сценографа принесли десятки траурных венков и сотни цветов. Место упокоения Краснова буквально усыпали алыми розами.

Церемония прощания с Борисом Красновым прошла 9 сентября. Сценограф, декоратор и постановщик шоу умер в возрасте 60 лет. Борис Краснов работал со многими звездами шоу-бизнеса. В 90-е он сотрудничал с певцом Валерием Леонтьевым и сделал декорации для легендарного концерта «По дороге в Голливуд». Это шоу сравнивают с лучшими зарубежными постановками. Краснов успел поработать и с зарубежными знаменитостями — Элтоном Джоном, Сарой Брайтман, группами Deep Purple, Modern Talking и Abba.

Его также называли любимым сценографом Аллы Пугачевой. Певица, как и сотни родственников и близких Краснова, пришла проводить его в последний путь.

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Во время прощания с отцом с речью выступила его дочь — 29-летняя Дарина Краснова. Девушка трогательно рассказала, что отец был хорошим человеком, а жизнь — слишком жестока. Она попросила собравшихся простить ее папу.