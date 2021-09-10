Сын Владимира Конкина рассказал, как отец девять раз выстрелил в него в упор

Воплотивший культовых персонажей советского кино Володю Шарапова и Павла Корчагина актер театра и кино Владимир Конкин и в жизни не раз держал оружие в руках, а однажды применил его против собственного ребенка. Откровениями о спартанском «воспитании» детей в эфире телешоу поделился сын знаменитости Ярослав Конкин.

Мужчина признался, что семейная «разборка» произошла несколько лет назад: Конкин-старший выстрелил в сына из травматического оружия. Ярослав тогда едва остался жив. Случившееся отец оправдывал тем, что не узнал наследника, приняв его за вора.

Исполнитель главной роли в фильме «Как закалялась сталь», по признаниям знакомых и родных, часто бывал не сдержан в эмоциях и порой достаточно агрессивен. По словам Ярослава, в тот вечер его отец Владимир Конкин решил хорошенько проучить припозднившихся отпрысков, не пустив их домой и при этом «послав на три буквы». Не считая перспективу ночевать на вокзале вместе с сестренкой Софией удачной, наследник актера вспылил и решил идти напролом, настойчиво тарабаня в окно, где и встретил отпор родителя.

«Он (отец — Прим.ред.) достал пистолет и разрядил его в меня! В упор! Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете, у меня две дыры остались! Чудом он меня не застрелил, но попал в лицо. Я упал на машину к соседу, и это мне спасло жизнь», — признался Ярослав Конкин.

В августе актеру театра и кино Владимиру Конкину исполнилось 70 лет, из которых 39 он прожил с супругой Аллой. В 2010-м жена артиста умерла от рака, Конкин официально больше не женился, но ему приписывают роман с собственным директором Еленой Переслени.

Осенью прошлого года заслуженного артиста РФ постигло очередное несчастье: 32-летняя наследница София утонула в бассейне фитнес-клуба, у погибшей осталась малолетняя дочь. Семья артиста подала в суд на спортивное заведение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало с оставшейся без матери внучкой Владимира Конкина.